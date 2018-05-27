ABD Kuzey Kore’ye heyet gönderdi

Amerika Birleşik Devleti Başkanı Donald Trump’ın, Kuzey Kore ile 12 Haziranda gerçekleşmesi planlanan görüşmenin iptal edilmesi ile yaşanan krizi çözmek üzere, Kuzey Kore’ye bir heyet gönderdiği ABD basınına yansıdı. ABD'nin Filipinler Büyükelçisi ve aynı zamanda Kuzey Kore Politikası Özel Temsilcisi Sung Kim’in de arasında bulunduğu üst düzey heyetin Kuzey Kore tarafı ile, gerçeklemesi yeniden gündeme gelen zirve öncesi yapılacak hazırlıkları görüşecekleri aktarıldı.
Zirve süreci yeniden başlatılacak
ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Kuzey Kore ile yeniden görüşülmeye başlandığını belirterek, “ Kuzey Kore ile zirvenin gerçekleşmesi için verimli görüşmeler yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Trump, her şeyin yolunda gitmesi halinde, tarihi zirvenin belirlenmiş olan 12 Haziran tarihinde Singapur’da gerçekleşeceğini duyurdu.
Eski İstihbarat Direktöründen destek
Donald Trump’ın Kuzey Kore Lideri Kim Jong- un’a yazdığı iyi niyet mektubunun Kuzey Kore tarafından sert bir şekilde cevaplanması sonucu iptal olduğu duyurulan, daha sonra ise gerçekleşeceği yeniden gündeme gelen zirvenin ABD’nin eski İstihbarat Direktörü James Clapper’ın desteklediği öğrenildi. George W. Bush ve Barack Obama dönemlerinde görev almış Clapper yaptığı bir açıklamada zirve hakkında, ““Başkan Trump'un Kim Jong Un'a gönderdiği mektubu destekliyorum, bence bu iyi bir şeydi. Gerilmelere rağmen zirveyi gerçekleştirmenin hala değerli olduğunu düşünüyorum” dedi.
Kuzey Kore, Trump’ın güvenilirliğinden endişe ediyor
Bununla birlikte Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in zirve öncesi yapılacak hazırlıklara katılacağı öğrenildi. Müzakerelerin sorunsuz gitmesini beklediğini belirten Moon, Pyongyang ve Washington'un birbirlerinden ne istediklerini bildiklerini vurguladı. Kuzey Kore tarafının nükleer silahsızlanma konusunda bazı endişelerinin olduğunu söyleyen Moon,“Başkan Kim, ABD'nin düşmanlık politikasını sona erdireceğine ve rejiminin istikrarını güvence altına alacağına güvenebileceğinden endişe ediyor” şeklinde konuştu.
27 Mayıs 2018 Pazar12 Ramazan 1439
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ABD Kuzey Kore’ye heyet gönderdi
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