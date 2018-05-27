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Salah Dünya Kupası'na yetişecek mi?

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Salah Dünya Kupası'na yetişecek mi?
Sezonun parlayan yıldızı Mohamed Salah’ın Şampiyonlar Ligi finalinde omzundan sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalması ülkesi Mısır’da geniş yankı uyandırdı.
Salah Dünya Kupası'na yetişecek mi? Salah Dünya Kupası'na yetişecek mi? Salah Dünya Kupası'na yetişecek mi?

 

Dev finali Mısır’da meydanlarda izleyen Salah hayranlarının yanı sıra ülke basını da öne çıkardı.

Mısır’ın en tirajlı gazetelerinden Al Masry Al Youm Gazetesi, hem birinci sayfadan sürmanşetten hem de iç sayfada tam sayfa olarak Salah’ın sakatlığını öne çıkardı.

Salah’ın yerde kaldığı fotoğrafı sürmanşete taşıyan Mısır Gazetesi, “Salah’ın Omzu Mısırlıların Kalbini çıkardı” ifadeleri kullanıldı.

İç sayfada ise Salah’ın Ramos’un sakatladığı pozisyon ve sahadan çıkarken ki fotoğraf verilerek, “Mısırlıların ağladığı gece… Kasap Ramos, Salah’ın omzunu çıkardı..“ diye yazıldı.

Bu arada Mısır’ın Spor Bakanlığı da Salah hakkında bilgilendirme geçerek, sakatlık sürecinin 2 hafta süreceğini ve tedavinin Liverpool doktorları tarafından olacağını duyurdu.

Salah’ın 4 Haziran’da açıklanacak Dünya Kupası kadrosunda olması ve İtalya kampına katılması da bekleniyor.

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