Ak Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, fıtık ameliyatı geçirdi. Resimlerini de paylaşan Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda "Geçirdiğim küçük bir operasyon nedeniyle dualarını eksik etmeyen tüm dostlara, dava arkadaşlarıma minnettarım. Şükürler olsun, her şey yolunda" ifadelerini kullandı.
Tayyar'ın hızla iyileştiği öğrenildi.
27 Mayıs 2018 Pazar12 Ramazan 1439
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Şamil Tayyar ameliyat oldu
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