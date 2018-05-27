27 Mayıs 2018 Pazar12 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:37Güneş 05:30Öğle 13:07İkindi 17:04Akşam 20:32Yatsı 22:17
    • 25°C Adana
    • 22°C Adıyaman
    • 16°C Afyon
    • 11°C Ağrı
    • 22°C Amasya
    • 18°C Ankara
    • 22°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 20°C Aydın
    • 19°C Balıkesir
  • BIST: 103.200 2.04
  • Altın: 196,858 -0.11
  • Dolar: 4,7083 -0.18
  • Euro: 5,4926 -0.73

İslam karşıtı gösteri düzenlediler

»
İslam karşıtı gösteri düzenlediler
Almanya'nın başkenti Berlin'de yabancı ve İslam karşıtı yürüyüş düzenledi. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Parti'sinin (AfD) düzenlediği yürüyüşe yaklaşık 6 bin kişi katıldı.
İslam karşıtı gösteri düzenlediler İslam karşıtı gösteri düzenlediler İslam karşıtı gösteri düzenlediler

 

Yürüyüş öncesi AfD Yönetim Kurulu Üyesi Beatrix von Storch, gazetecilere yaptığı açıklamada, Alman Milli Takımı'nda forma giyen Mesut Özil'e tepki gösterdi.

Storch, "Özil'in Alman pasaportu var ama o Alman değil. Milli marşı okumayan ve Erdoğan ile fotoğraf çektiren Alman olamaz. O başarısız bir uyumun rol modeli.'' dedi.

İslam karşıtı ifadeler kullanan Storch, "Almanya’daki İslam, kötülüğün hükmetmesinden başka bir şey değildir." ifadesini kullandı.

Mitingde yabancı düşmanı ve İslam karşıtı pankartlar açan aşırı sağcılar, daha sonra slogan atarak Brandenburg Kapısı'na kadar yürüdü.

Aşırı sağcılar yürüyüş esnasında ''Merkel gitmeli'', ''Kim Almanya'yı sevmiyorsa ülkeyi terk etsin'' ve ''Yalancı basın'' sloganları attı.
 

Karşı gösteriler

Öte yandan aşırı sağcıları protesto etmek amacıyla yaklaşık 20 bin kişi yürüyüş alanı çevresinde toplandı. 

''Naziler dışarı'' sloganı atan karşıt göstericiler, ellerinde ''Nefreti ve AfD'yi durdurun'' yazılı dövizler taşıdı.

Polis, grupların birbirine temas etmemesi için yoğun güvenlik önlemi aldı. Gösteriler dolayısıyla alınan güvenlik tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 bin polisin görevlendirildiği belirtildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İslam karşıtı gösteri düzenledilerİslam karşıtı gösteri düzenledilerAlmanya'nın başkenti Berlin'de yabancı ve İslam karşıtı yürüyüş düzenledi. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Parti'sinin (AfD) düzenlediği yürüyüşe yaklaşık 6 bin kişi katıldı.
ABD Kuzey Kore’ye heyet gönderdiABD Kuzey Kore’ye heyet gönderdiABD başkanı Donald Trump’ın, Kuzey Kore ile yaşanan zirve krizini çözmek için Kuzey Kore’ye heyet gönderdiği öğrenildi.
'Ver 1.3 milyar doları kaldır ambargoyu''Ver 1.3 milyar doları kaldır ambargoyu'Bir süre önce Çinli akıllı telefon üreticisi ZTE’ye ambargo uygulama kararı alan ABD Başkanı Donald Trump, Çinli şirketin ambargoyu 1.3 milyar dolar karşılığında kaldırabileceğini duyurdu.
Prens talimat verdi, Almanya'ya soğuk duş!Prens talimat verdi, Almanya'ya soğuk duş!Alman Der Spiegel dergisinin haberine göre Suudi Arabistan, Alman şirketleri ile iş ilişkilerini durdurdu. Riyad'ın Berlin'e Ortadoğu politikası nedeniyle kızgın olduğu belirtiliyor.
Rusya'dan Esed askerlerine müdahale!Rusya'dan Esed askerlerine müdahale!Şam kırsalında görevli Rus askerleri hırsızlık yapan Esed askerlerine müdahale ederek tutukladı.
İsrail'den alçak saldırı! 2 şehit varİsrail'den alçak saldırı! 2 şehit varİsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik topçu ateşinde 2 Filistinli şehit oldu.
  • Fransa karıştı! 250 bin kişi sokağa indi27 Mayıs 2018 Pazar 11:20
  • Katar'dan ablukacı ülkeler için yeni hamle!27 Mayıs 2018 Pazar 11:13
  • ABD, Türkiye'nin talebini kabul etti!27 Mayıs 2018 Pazar 11:10
  • ABD, Esed'i uyardı: Sakın yaklaşma!27 Mayıs 2018 Pazar 10:19
  • Fransa skandal afişleri tekrar astı!27 Mayıs 2018 Pazar 10:00
  • ABD'de acil durum ilan edildi! 15 milyon tehlikede27 Mayıs 2018 Pazar 09:59
  • Türk camisi önünde domuz çevirmek istediler ama...26 Mayıs 2018 Cumartesi 15:00
  • Bomba iddia! 'ABD darbeye hazırlanıyor'26 Mayıs 2018 Cumartesi 14:00
  • İzlandalı imam 22 saatlik orucu 18 saate indirdi26 Mayıs 2018 Cumartesi 13:22
  • Haberi duyan Türkler Fransa'yı ayağa kaldırdı26 Mayıs 2018 Cumartesi 11:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri