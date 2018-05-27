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"Bütçe yönüyle sıkıntımız yok"

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"Bütçe yönüyle sıkıntımız yok"
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Bütçe yönüyle sıkıntımız yok. İhracatımız, üretimdeki performansımız iyi. " açıklamasında bulundu.

 

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, ekonomi üzerinden hükümeti "vurmaya" çalışanlar olduğunu belirterek, "Bütçe yönüyle sıkıntımız yok. İhracatımız, üretimdeki performansımız iyi. `Borç borç borç` diyorlar. Tüm dış borçlarımızı toplayın bizim borçlarımızın milli hasılaya oranı gelişmiş ülkelerin ve gelişmekte olan ülkelerin oranından daha düşüktür." dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Mersin'de, otoban gişelerinde  partililer tarafından karşılandı. Burada partililerin büyük ilgisiyle karşılaşan  Elvan, daha sonra partisinin Mersin il başkanlığına geçti.

İl başkanlığı önünde otobüs üzerinden partililere seslenen Elvan,  vatandaşların verdiği güçle son 15 yılda büyük başarılar elde ettiklerini  söyledi.

Türkiye'nin 3,7 kat büyüdüğünü anlatan Elvan, "İhracatımızı 160 milyar  dolara çıkardık. Verdiğimiz desteklere baktığımızda sadece tarım için 1,8  milyarlık desteği biz tam 14,5 milyar liraya çıkardık." dedi.

Büyük eserleri vatandaşların desteğiyle gerçekleştirdiklerini ifade  eden Elvan, şöyle konuştu:

"Bu süreçte çok ciddi sıkıntılar, engellerle karşı karşıya kaldık.  Türkiye'nin o güçlü büyüme performansı karşısında birileri rahatsız oldular.  Dünyanın son 15 yılda en hızlı büyüyen ülkeleri arasında yer aldık ve Türkiye  küresel anlamda önemli bir güç merkezi olma noktasına geldi. Böyle bir noktada  Türkiye üzerinde oyun üstüne oyun oynamaya çalıştılar. Acaba Türkiye'nin bu  büyüme ve güçlenme hızını nasıl ve ne şekilde engelleyebiliriz arayışı içerisinde  oldular. İşte 17-25 Aralık darbe girişimi, doğu ve güneydoğu da o izlenen çukur  siyaseti, vatandaşlarımızı mağdur eden çukur politikaları. Arkasından 15 Temmuz  darbe girişim. Bunların hiçbirinde başarılı olamadılar. Allah'ın izniyle Recep  Tayyip Erdoğan eğilmedi, dimdik durdu. O güçlere karşı Türkiye olarak bir ve  bütün olarak mücadelemizi sürdürdük ama bununla da yetinmediler."

"BÜTÇE YÖNÜYLE SIKINTIMIZ YOK" 

Elvan, ülkenin bekası, geleceği, istiklal ve istikbali için 24  Haziran'da seçim kararı alma gereği duyduklarını ifade etti.

Seçim kararının ardından dolarda yükselmenin başladığını anlatan  Elvan, şunları kaydetti:

"Ekonomi üzerinden bizi vurmaya çalışmaya başladılar. Bakın  Türkiye'nin ihracatı oldukça iyi. Yıllık yüzde 10 artış sağlamışız. Dünyanın en  hızlı ihracat artışı gerçekleştiren ülkelerinden birisi olmuşuz. Fabrikalarımızın  kapasite kullanım oranları yüzde 80'lere varmış. Bütçe açığımız gelişmiş ve  gelişmekte olan ülkelerin bütçe açıklarının yarısından daha düşük konumda kalmış  ki yüzde 1,5'lik bir bütçe açığımız var. Bu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde  3,4,5 çıkabildiğiniz kadar çıkın. Bütçe yönüyle sıkıntımız yok. İhracatımız,  üretimdeki performansımız iyi. 'Borç borç borç' diyorlar. Tüm dış borçlarımızı  toplayın bizim borçlarımızın milli hasılaya oranı gelişmiş ülkelerin ve  gelişmekte olan ülkelerin oranından daha düşüktür ama buna rağmen ne oluyor da  dolarda böyle bir çıkış, yükseliş söz konusu oluyor? Siz dik durdukça adam gibi  adam Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durduğunuz müddetçe ekonomik alanda da  başaramayacaklar."

Elvan, Türkiye'ye gelen bir Alman bakanın hükümetin yetkilileriyle  görüşmediğini, muhalefetle ve İYİ Parti'nin liderleriyle görüştüğünü belirterek,  "Niye görüşüyorlar bunlar? Kimin Türkiye üzerinde hesabı varsa bunu bozacak olan  sizsiniz. Recep Tayyip Erdoğan, samimi, içi dışı bir insan. Recep Tayyip  Erdoğan'ı yıkamayan dış güçler şimdi içerideki iş birlikçileriyle yıkma  girişiminde bulunuyorlar. Onlara izin vermeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Elvan, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin çok önemli olduğunu  vurgulayarak, bu seçimlerin Türkiye'nin geleceğini tayin edeceğini, AK Partili  milletvekillerinin Mecliste güçlü olmasının Cumhurbaşkanı'na güç vereceğini  söyledi.

Eserleriyle konuşan bir parti olduklarını ifade eden Elvan,  anlayışlarının eser üzerine eser inşa etmek, dünyanın en büyük projelerini ortaya  koymak olduğunu bildirdi.

Mersin'e yapılan yatırımlara da değinen Elvan, son 15 yılda 27 milyar  liralık yatırımgerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

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