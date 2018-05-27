Yerli motorun testlerine başlandı

Bunun için ‘Milli Turboşaft Geliştirme Projesi’ başlatıldı. Son gelişmelere göre detay tasarımı süren motorun ana koru imal edildi. Ana motor da çalıştırıldı. Bu bilgiler, Ak Parti’nin 2018 seçim beyannamesinde yer aldı:

TASARIM VE İMALATI TEI YAPIYOR

Turboşaft Motor Geliştirme Projesi (TMGP) ile bu projelerin en önemli bileşenlerinden motor sistemlerinin de yerlileştirilmesi ve bu projelerin yerlilik oranları arttırılırken dışa bağımlılıklarının azaltılması hedefleniyor. Bu kapsamda ilerleyen proje için imzalar 7 Şubat 2017’de atıldı.



Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) Alt Sistemler Daire’si koordinasyonunda yürütülen projede bir yandan ülkemizde gaz türbinli motor tasarım, geliştirme ve test altyapıları oluşturulurken, diğer yandan da Özgün Helikopter’e entegre edilebilecek, 1400shp gücünde, tip sertifikası alınmış özgün ve milli motor, TEI tarafından geliştirilecek.



PROJEDE HEDEF 8 YIL



Motor Geliştirme projesi 8 yıllık bir proje. Çalışmaların tamamı TEI ekibinden oluşan ve TEI’nin Eskişehir, Ankara ve İstanbul Mühendislik Ofislerinde bulunan yaklaşık 250 kişilik bir mühendislik ekibi projede görev alıyor.



Tasarlanacak motorun ileride geliştirilecek türevleri, ATAK ve HÜRKUŞ gibi diğer milli platformlara güç verebilecektir. Ayrıca bu motorun çekirdek teknolojisi “Milli Eğitim/Savaş Uçağı – T/FX” için ihtiyaç duyulan motor için de temel oluşturacak ve Turboşaft Motor Geliştirme Projesi kapsamında kazanılan kabiliyetlerin üzerine gerekli teknolojik eklemeler yapılarak ihtiyaç duyulan sürelerde milli uçak motorunun geliştirilmesi sağlanacak.