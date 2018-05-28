Erdoğan nefretleri zirve yaptı! Çok ağır sözler

Almanya'nın başkenti Berlin'de yabancı ve İslam karşıtı yürüyüş düzenledi. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Parti'sinin (AfD) düzenlediği yürüyüşe yaklaşık 6 bin kişi katıldı.

Yürüyüş öncesi AfD Yönetim Kurulu Üyesi Beatrix von Storch, gazetecilere yaptığı açıklamada, Alman Milli Takımı'nda forma giyen Mesut Özil'e tepki gösterdi.

Storch, "Özil'in Alman pasaportu var ama o Alman değil. Milli marşı okumayan ve Erdoğan ile fotoğraf çektiren Alman olamaz. O başarısız bir uyumun rol modeli.'' dedi.

İslam karşıtı ifadeler kullanan Storch, "Almanya’daki İslam, kötülüğün hükmetmesinden başka bir şey değildir." ifadesini kullandı.

Mitingde yabancı düşmanı ve İslam karşıtı pankartlar açan aşırı sağcılar, daha sonra slogan atarak Brandenburg Kapısı'na kadar yürüdü.

Aşırı sağcılar yürüyüş esnasında ''Merkel gitmeli'', ''Kim Almanya'yı sevmiyorsa ülkeyi terk etsin'' ve ''Yalancı basın'' sloganları attı.



Karşı gösteriler

Öte yandan aşırı sağcıları protesto etmek amacıyla yaklaşık 20 bin kişi yürüyüş alanı çevresinde toplandı.

''Naziler dışarı'' sloganı atan karşıt göstericiler, ellerinde ''Nefreti ve AfD'yi durdurun'' yazılı dövizler taşıdı.

Polis, grupların birbirine temas etmemesi için yoğun güvenlik önlemi aldı. Gösteriler dolayısıyla alınan güvenlik tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 bin polisin görevlendirildiği belirtildi.