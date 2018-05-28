28 Mayıs 2018 Pazartesi12 Ramazan 1439
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PKK'da çöküş sürüyor! Bitme noktasına geldiler

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Bölücü terör örgütü PKK saflarına 2016'da 686, 2017'de 152 terörist katılırken, bu sayı 2018'de 43'e geriledi.
PKK'da çöküş sürüyor! Bitme noktasına geldiler
PKK'da çöküş sürüyor! Bitme noktasına geldiler PKK'da çöküş sürüyor! Bitme noktasına geldiler PKK'da çöküş sürüyor! Bitme noktasına geldiler

Güvenlik güçlerinin operasyonlarında çok sayıda teröristin etkisiz hale getirilmesi ve dağa katılımın azalması bölücü terör örgütü PKK'yı dağılma noktasına getirdi.

Ülke genelinde terörle mücadeleyi aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlere adeta nefes aldırmıyor. Operasyonlarda öldürülenlerin yerine yeni eleman temin etmekte sıkıntı yaşanan bölücü terör örgütü saflarına 2016'da 686, 2017'de 152 terörist katılırken, bu sayı 2018'in ilk aylarında 43'te kaldı.

895 terörist teslim oldu
Çıkmaza giren bölücü terör örgütünün baskı ve zulmünden kurtulmak isteyen teröristler ise çareyi kaçmakta buluyor. Bu kapsamda 2016'da 466, 2017'de 429 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Yılbaşından bugüne kadar ise örgütten kaçarak güvenlik güçlerine sığınan terörist sayısı 115'e ulaştı.

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