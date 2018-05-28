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Onay verdi! Yıldız isim geri dönüyor

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Onay verdi! Yıldız isim geri dönüyor
Beşiktaş, Lokomotiv Moskova'dan ayrılmak isteyen Manuel Fernandes'i listesine ekledi. Bu transfere Teknik Direktör Şenol Güneş de onay verdi.
Onay verdi! Yıldız isim geri dönüyor Onay verdi! Yıldız isim geri dönüyor Onay verdi! Yıldız isim geri dönüyor

Beşiktaş'ta yeniden Manuel Fernandes sesleri... Siyah-Beyazlı takımda oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi olan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'a dönmek istediğini dile getiren Portekizli yıldız için Siyah- Beyazlı Yönetim çalışmalara başladı... Başkan Fikret Orman Fernandes'i Şenol Güneş'e sundu.

MOSKOVA'YA HAREKET EDECEKLER

Tecrübeli teknik adam da Manuel Fernandes teklifine sıcak baktı. Beşiktaş Yönetimi'nin önümüzdeki günlerde Lokomotiv Moskova kulübüyle görüşmelere başlaması bekleniyor. Rus ekibi de onu elden çıkarmayı düşünüyor

BONSERVİSİ DÜŞÜRECEKLER

Lokomotiv Moskova ile olan sözleşmesi önümüzdeki yıl sona erecek Manuel Fernandes'in bonservisi ise 4 milyon Euro civarında. Siyah-Beyazlılar, Rus ekibiyle yapacağı görüşmede ücreti düşürmek için çaba gösterecek

41 MAÇTA 14 GOL VE 6 ASİSTİ VAR

Fernandes bu sezon Lokomotiv Moskova formasıyla 41 maça çıktı. 32 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu bu maçlarda 14 gol atarken 6 de asist yaptı. Tecrübeli oyuncu, Portekiz Milli Takımı'nda ise 10 kez forma giyip 2 gol attı..

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