Muhalefetin anketçisi desteksiz atınca...

Seçim tahminin fazla abartılı olduğunun farkına varan Bayrakçı, 'bol kepçeden attık' itirafında bulundu.
Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu 'Teke tek' programına konuk olan muhalefetin anketçisi SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı'nın seçim tahmini alay konusu oldu.
'BOL KEPÇEDEN ATTIK!'
Seçim tahminin fazla abartılı olduğunun farkına varan Bayrakçı, 'bol kepçeden attık' itirafında bulundu.
AÇIKLADIĞI ANKETE KENDİSİ DE İNANMADI!
Başta CHP olmak üzere muhalefet partilerini gazlayan Hakan Bayrakçı canlı yayında fena çuvalladı. Hakan Bayrakçı, verdiği anket sonuçlarını fazla abarttığını farkedince hem kendisi hem de izleyenleri kendisine güldürdü.