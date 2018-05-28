28 Mayıs 2018 Pazartesi14 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:36Güneş 05:29Öğle 13:07İkindi 17:04Akşam 20:33Yatsı 22:18
    • 26°C Adana
    • 24°C Adıyaman
    • 15°C Afyon
    • 18°C Ağrı
    • 22°C Amasya
    • 19°C Ankara
    • 24°C Antalya
    • 24°C Artvin
    • 19°C Aydın
    • 20°C Balıkesir
  • BIST: 103.200 2.04
  • Altın: 193,527 -1.80
  • Dolar: 4,6402 -1.62
  • Euro: 5,4315 -1.84

Muhalefetin anketçisi desteksiz atınca...

»
Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu 'Teke tek' programına konuk olan muhalefetin anketçisi SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı'nın seçim tahmini alay konusu oldu.
Muhalefetin anketçisi desteksiz atınca...
Muhalefetin anketçisi desteksiz atınca... Muhalefetin anketçisi desteksiz atınca... Muhalefetin anketçisi desteksiz atınca...

Seçim tahminin fazla abartılı olduğunun farkına varan Bayrakçı, 'bol kepçeden attık' itirafında bulundu.

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu 'Teke tek' programına konuk olan muhalefetin anketçisi SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı'nın seçim tahmini alay konusu oldu.

'BOL KEPÇEDEN ATTIK!'

Seçim tahminin fazla abartılı olduğunun farkına varan Bayrakçı, 'bol kepçeden attık' itirafında bulundu.

AÇIKLADIĞI ANKETE KENDİSİ DE İNANMADI!

Başta CHP olmak üzere muhalefet partilerini gazlayan Hakan Bayrakçı canlı yayında fena çuvalladı. Hakan Bayrakçı, verdiği anket sonuçlarını fazla abarttığını farkedince hem kendisi hem de izleyenleri kendisine güldürdü.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İmam Hatip’li Furkan’ın ses getiren icadıİmam Hatip’li Furkan’ın ses getiren icadıBursa'da bir imam hatip lisesi öğrencisi, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'ndan etkilenerek, lazer güdümlü, üzerinde otomatik silah sistemi bulunan uzaktan kumandalı insansız tank prototipi yaptı.
"Bana hacı Muharrem derlerdi""Bana hacı Muharrem derlerdi"Toplu açılış törenlerinde Kur'an Tilaveti yaptıran, dua ettiren CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, arkadaş ortamlarında lakabının "hacı" olduğunu açıkladı.
Muhalefetin anketçisi desteksiz atınca...Muhalefetin anketçisi desteksiz atınca...Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu 'Teke tek' programına konuk olan muhalefetin anketçisi SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı'nın seçim tahmini alay konusu oldu.
PKK'da çöküş sürüyor! Bitme noktasına geldilerPKK'da çöküş sürüyor! Bitme noktasına geldilerBölücü terör örgütü PKK saflarına 2016'da 686, 2017'de 152 terörist katılırken, bu sayı 2018'de 43'e geriledi.
Yerli motorun testlerine başlandıYerli motorun testlerine başlandıTasarım ve imalatı TAI tarafından gerçekleştirilen T625 genel maksat helikopteri ilk uçuşunu T129 ATAK’ta da kullanılan LHTEC CTS800-4A motoru ile gerçekleştirecek.
"Bütçe yönüyle sıkıntımız yok""Bütçe yönüyle sıkıntımız yok"Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Bütçe yönüyle sıkıntımız yok. İhracatımız, üretimdeki performansımız iyi. " açıklamasında bulundu.
  • Şamil Tayyar ameliyat oldu27 Mayıs 2018 Pazar 22:35
  • Rusya'dan Esed askerlerine müdahale!27 Mayıs 2018 Pazar 22:32
  • Erdoğan: Amerika'dan arayıp işletmişler!27 Mayıs 2018 Pazar 22:29
  • Bahreyn’den küstah Türkiye çıkışı!27 Mayıs 2018 Pazar 17:00
  • Erdoğan'dan sert tepki! Senin ne haddine27 Mayıs 2018 Pazar 16:40
  • İthal ette 'Deli dana' iddiası!27 Mayıs 2018 Pazar 16:14
  • Suriyeli iş adamının acı sonu!27 Mayıs 2018 Pazar 16:12
  • Başbakan'dan İnce'ye yerli otomobil cevabı!27 Mayıs 2018 Pazar 15:35
  • Erdoğan açıklamıştı! Zammın detayları belli oldu27 Mayıs 2018 Pazar 12:15
  • MHP broşüründe dikkat çeken detay!27 Mayıs 2018 Pazar 11:52
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri