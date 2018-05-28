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İmam Hatip’li Furkan’ın ses getiren icadı

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Bursa'da bir imam hatip lisesi öğrencisi, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'ndan etkilenerek, lazer güdümlü, üzerinde otomatik silah sistemi bulunan uzaktan kumandalı insansız tank prototipi yaptı.
İmam Hatip’li Furkan’ın ses getiren icadı
İmam Hatip’li Furkan’ın ses getiren icadı İmam Hatip’li Furkan’ın ses getiren icadı İmam Hatip’li Furkan’ın ses getiren icadı

Savunma sanayine ilgi duyan Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu son sınıf öğrencisi Furkan Sadi Yıldırım, hayalindeki insansız tank projesini hayata geçirme isteğini öğretmenleriyle paylaştı. 

Bunun üzerine okulda proje çalışması başlatıldı. Okulun matematik öğretmeni Selahattin Bakan'ın danışmanlığını üstlendiği projede, Furkan, yaklaşık 5 ayda insansız tank prototipini geliştirdi.

"FS-AKTÜRK" adını verdiği lazer güdümlü insansız tank prototipi ile yarışmalara katılmaya hazırlanan Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi gerçekleştirirken parça temini konusunda çok zorlandığını söyledi.

Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'nın kendisine ilham kaynağı olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Aletin şasi kısmı, kurşun geçirmez esnek camdan oluşuyor. Paletler konveyör, tekerlekler buna uygun 3D yazıcıdan çıkarıldı. Üzerindeki silah ise otomatik boncuk atıyor. Aracın üzerine monte ettiğimiz motorlarla, silaha uzaktan açı veriyoruz. Ayrıca yine aracın ve silahın kullanımı için farklı motorlarımız da var."

"Destek verilirse daha da geliştiririm"

Ürettiği prototipe isminin baş harfleri ile paletin beyazlığı ve malzemelerin yerli olmasından dolayı "FS-AKTÜRK" adını verdiğini dile getiren Yıldırım, "Silahımızı yönetirken arkadan gelen tehditlere karşı bir algoritma var. Bu algoritma sayesinde arkadan gelen tehlikeler, sensörlerce algılanarak bertaraf ediliyor. Ayrıca aracın önüne çıkan engeller forklift sistemiyle aşılıyor. Savunma sanayine çok ilgim var. Projemi savunma sanayinde faaliyet gösteren firmalara sunacağım. İnşallah destek verirlerse bu prototipi daha fazla geliştiririm." ifadelerini kullandı.

Öğretmen Bakan: "Projelerimiz devam edecek"

Proje danışmanı matematik öğretmeni Selahattin Bakan da öğrencisinin parça temini konusunda çok sıkıntı çektiğini, ilk başlarda ekmek kasasının tabanı, paspas, oyuncak araba tekerleri kullandığını söyledi.

Öğrencisinin prototipi uzun uğraşlar sonucu geliştirdiğini anlatan Bakan, "Üzerindeki silah sistemi 360 derece dönüyor. Arkadan gelen tehlikeleri de önleyecek sensörler aracılığıyla sistem ekledik. Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Projelerimiz devam edecek." diye konuştu.

Okul müdürü Muhammet Baki Özgültekin de imam hatip lisesinden böyle bir projenin ortaya çıkmasının gurur verici olduğunu ifade ederek, FS-AKTÜRK'ün, gelecek yıl proje yarışmalarında okulu temsil edeceğini bildirdi.

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