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İsrail basınından gündeme oturacak Türkiye iddiası

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İsrail basınından gündeme oturacak Türkiye iddiası
İsrail merkezli Haaretz gazetesi, İsrail'in Türkiye'ye yapılması planlanan F-35 teslimatı nedeniyle endişeli olduğunu ve Türkiye'ye F-35'lerin kapasitesini yükseltecek teknolojinin verilmesini engellemek için ABD'li yetkililerle görüştüğünü yazdı.
İsrail basınından gündeme oturacak Türkiye iddiası İsrail basınından gündeme oturacak Türkiye iddiası İsrail basınından gündeme oturacak Türkiye iddiası

Haaretz'e konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, İsrail'in F-35'lere sahip tek Ortadoğu ülkesi olmayı hedeflediğini ve bu nedenle Türkiye'ye gönderilecek F-35'ler konusunda ABD ile yakın temas halinde olduğunu bildirdi.

Yetkili, F-35'e ilişkin detayların diğer ülkelere sızmasından ve İsrail ordusunun bölgesel rekabetleri nedeniyle F-35'lerin kapasitesinin yükseltilmesi konusunun Türkiye ile paylaşılmasının önüne geçmek istediklerini aktardı.

YAKINDAN TAKİP EDİYOR

ABD ve İsrail arasında söz konusu görüşmelerin merkezinde F-35'lerin kapasitesinin yükseltilmesine ilişkin teknoloji transferi bulunuyor. İsrail, ABD ile görüşmeleri resmi olarak reddetse de Türkiye'ye gönderilecek F-35'lerin teslimatı konusunu yakından takip ettiği biliniyor.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yetkililer, Türkiye'nin F-35'lerin üretimine yatırım yapan az sayıda ülkeden biri olmasına nedeniyle Türkiye'ye 100 F-35'in teslimatının önüne geçmenin oldukça güç söylüyor. 

TÜRKİYE 'KARŞILIK VERİRİZ' DEMİŞTİ!

ABD ve Türkiye arasında hâlihazırda F-35'lerin teslimatı konusunda pürüzler bulunuyor. ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen ve Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışının askıya alınmasını da içeren tasarıyla ilgili Türkiye'den sert bir açıklama gelmişti. 

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, ABD'nin F-35 savaş uçaklarının satışını askıya alması durumunda karşılık verileceğini söyledi.

Uçakların verilmesinin şartını, Rusya'dan S-400 savunma sisteminden vazgeçilmesi ve rahip Brunson'ın serbest bırakılmasına bağlayan Aksoy, ''Elmalarla armutları aynı sepete koymaya çalışıyorlar, bu doğru değil'' dedi.

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