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Meral Akşener itiraf etti! Muharrem'le olmaz!

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Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda tamamlanmayacağını iddia ederek, ikinci tura CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin kalması durumunda seçimi Erdoğan'ın kazanacağını söyledi.
Meral Akşener itiraf etti! Muharrem'le olmaz!
Meral Akşener itiraf etti! Muharrem'le olmaz! Meral Akşener itiraf etti! Muharrem'le olmaz! Meral Akşener itiraf etti! Muharrem'le olmaz!

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci turda CHP'nin adayı İnce'yi görmek istediğini iddia etti.

BİZ İNCE'Yİ DESTEKLESEK BİLE... 

Akşener daha önce ikinci tura kalırsa destekleyeceğini açıkladığı Muharrem İnce'nin ikinci turda seçilme şansının olmadığını belirtip, "Sayın İnce’nin ikinci turda alacağı oy, biz kendisini desteklesek de Erdoğan’ı geçemiyor." dedi.

Akşener ikinci tura kalırsa Muharrem İnce'den daha yüksek bir oy alacağını iddia etti.

SON ANKET:  ERDOĞAN İLK TURDA KAZANIYOR

Akşener tam tersini iddia etse de yapılan tüm anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turda kazanacağı görülüyor. 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Ülke TV'de yayımlanan "Arafta Sorular" adlı programda "AK Parti olarak 46-48 bandındayız. Cumhurbaşkanlığında 54-56 bandındayız. Kamuoyu araştırmalarının 2 üstü, 2 altı durumu olabildiği için bunu söylüyorum." dedi.

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