Bakanlık açıkladı: 3'ü üst düzey 42 terörist...

İçişleri Bakanlığı, son 1 haftada yurt içinde yapılan operasyonlarda 3'ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 42 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Konuya ilişkin Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle;



"Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.483 operasyon yapılmış, Terör Örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 730 Terör (PKK/KCK 145, AŞIRI SOL 7, DEAŞ 33, FETÖ/PDY 545), 3.204 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 75 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4.009 kişi gözaltına alınmıştır.

SON 1 HAFTADA YURT İÇİNDE ARALARINDA İÇİŞLERİ BAKANLIĞITERÖRDEN ARANANLAR LİSTESİ GRİ KATEGORİDE BULUNAN; ŞEVGER (K) ZEYNAL KÜÇÜK, FUAT FİKRİ (K) FUAT AKKAYA, KENDAL GRİ (K) ADNAN ÇELİK, ADLI TERÖRİSTLERİN DE BULUNDUĞU 3’Ü SÖZDE ÜST DÜZEY OLMAK ÜZERE TOPLAM 42 (21 ÖLÜ, 6 SAĞ, 15 TESLİM)TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR."