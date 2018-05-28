28 Mayıs 2018 Pazartesi14 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:36Güneş 05:29Öğle 13:07İkindi 17:04Akşam 20:33Yatsı 22:18
    • 28°C Adana
    • 27°C Adıyaman
    • 19°C Afyon
    • 23°C Ağrı
    • 25°C Amasya
    • 23°C Ankara
    • 25°C Antalya
    • 30°C Artvin
    • 21°C Aydın
    • 18°C Balıkesir
  • BIST: 105.030 1.77
  • Altın: 193,933 -1.59
  • Dolar: 4,6134 -2.02
  • Euro: 5,3893 -1.88

Bakanlık açıkladı: 3'ü üst düzey 42 terörist...

»
Bakanlık açıkladı: 3'ü üst düzey 42 terörist...
İçişleri Bakanlığı, son 1 haftada yurt içinde yapılan operasyonlarda 3'ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 42 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlık açıkladı: 3'ü üst düzey 42 terörist... Bakanlık açıkladı: 3'ü üst düzey 42 terörist... Bakanlık açıkladı: 3'ü üst düzey 42 terörist...

Konuya ilişkin Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle;

"Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.483 operasyon yapılmış, Terör Örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 730 Terör (PKK/KCK 145, AŞIRI SOL 7, DEAŞ 33, FETÖ/PDY 545), 3.204 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 75 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4.009 kişi gözaltına alınmıştır. 

SON 1 HAFTADA YURT İÇİNDE ARALARINDA İÇİŞLERİ BAKANLIĞITERÖRDEN ARANANLAR LİSTESİ GRİ KATEGORİDE BULUNAN; ŞEVGER (K) ZEYNAL KÜÇÜK, FUAT FİKRİ (K) FUAT AKKAYA, KENDAL GRİ (K) ADNAN ÇELİK, ADLI TERÖRİSTLERİN DE BULUNDUĞU 3’Ü SÖZDE ÜST DÜZEY OLMAK ÜZERE  TOPLAM 42 (21 ÖLÜ, 6 SAĞ, 15 TESLİM)TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bakanlık açıkladı: 3'ü üst düzey 42 terörist...Bakanlık açıkladı: 3'ü üst düzey 42 terörist...İçişleri Bakanlığı, son 1 haftada yurt içinde yapılan operasyonlarda 3'ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 42 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Meral Akşener itiraf etti! Muharrem'le olmaz!Meral Akşener itiraf etti! Muharrem'le olmaz!Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda tamamlanmayacağını iddia ederek, ikinci tura CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin kalması durumunda seçimi Erdoğan'ın kazanacağını söyledi.
İmam Hatip’li Furkan’ın ses getiren icadıİmam Hatip’li Furkan’ın ses getiren icadıBursa'da bir imam hatip lisesi öğrencisi, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'ndan etkilenerek, lazer güdümlü, üzerinde otomatik silah sistemi bulunan uzaktan kumandalı insansız tank prototipi yaptı.
"Bana hacı Muharrem derlerdi""Bana hacı Muharrem derlerdi"Toplu açılış törenlerinde Kur'an Tilaveti yaptıran, dua ettiren CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, arkadaş ortamlarında lakabının "hacı" olduğunu açıkladı.
Muhalefetin anketçisi desteksiz atınca...Muhalefetin anketçisi desteksiz atınca...Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu 'Teke tek' programına konuk olan muhalefetin anketçisi SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı'nın seçim tahmini alay konusu oldu.
PKK'da çöküş sürüyor! Bitme noktasına geldilerPKK'da çöküş sürüyor! Bitme noktasına geldilerBölücü terör örgütü PKK saflarına 2016'da 686, 2017'de 152 terörist katılırken, bu sayı 2018'de 43'e geriledi.
  • Yerli motorun testlerine başlandı27 Mayıs 2018 Pazar 22:44
  • "Bütçe yönüyle sıkıntımız yok"27 Mayıs 2018 Pazar 22:39
  • Şamil Tayyar ameliyat oldu27 Mayıs 2018 Pazar 22:35
  • Rusya'dan Esed askerlerine müdahale!27 Mayıs 2018 Pazar 22:32
  • Erdoğan: Amerika'dan arayıp işletmişler!27 Mayıs 2018 Pazar 22:29
  • Bahreyn’den küstah Türkiye çıkışı!27 Mayıs 2018 Pazar 17:00
  • Erdoğan'dan sert tepki! Senin ne haddine27 Mayıs 2018 Pazar 16:40
  • İthal ette 'Deli dana' iddiası!27 Mayıs 2018 Pazar 16:14
  • Suriyeli iş adamının acı sonu!27 Mayıs 2018 Pazar 16:12
  • Başbakan'dan İnce'ye yerli otomobil cevabı!27 Mayıs 2018 Pazar 15:35
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri