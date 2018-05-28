28 Mayıs 2018 Pazartesi14 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:36Güneş 05:29Öğle 13:07İkindi 17:04Akşam 20:33Yatsı 22:18
    • 33°C Adana
    • 29°C Adıyaman
    • 24°C Afyon
    • 24°C Ağrı
    • 27°C Amasya
    • 24°C Ankara
    • 27°C Antalya
    • 29°C Artvin
    • 28°C Aydın
    • 20°C Balıkesir
  • BIST: 105.953 2.67
  • Altın: 191,743 -2.70
  • Dolar: 4,5885 -2.54
  • Euro: 5,3412 -2.76

ABD'ye yalvardılar! Ülkemize üs kurun

»
Polonya kalıcı askeri üs kurması için ABD'ye 2 milyar dolar vermeyi teklif etti.
ABD'ye yalvardılar! Ülkemize üs kurun
ABD'ye yalvardılar! Ülkemize üs kurun ABD'ye yalvardılar! Ülkemize üs kurun ABD'ye yalvardılar! Ülkemize üs kurun

ABD'yle daha da yakınlaşmak isteyen Polonya yönetimi, ülkeye kurulacak askeri üs karşılığında ABD'ye 2 milyar dolar teklif etti.

Polonya haber sitesi Onet'in ulaştığı Polonya Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan habere göre, Polonya Rusya'nın Ukrayna'yla yaşadığı kriz sebebiyle "güvenlik endişesi" yaşıyor.

Polonya'nın talebinin, Rusya ile yaşanacak gerilim sebebiyle Almanya ve İtalya tarafından istenmediği bildiriliyor.

Polonya Savunma Bakanlığı belgesinde "Bu öneri ABD'nin Polonya'ya kalıcı zırhlı birlik yerleştirmesi için açık ihtiyacı göstermektedir. Polonya 1.5-2 milyar dolara ulaşabilecek önemli bir destek sağalamaya gönüllüdür. Ortak askeri tesisler kurulması ve ABD güçlerinin esnek hareket edebilmesi sağlanacaktır" deniliyor. 

Belgede Polonya'nın "ABD'nin savunma harcamalarını paylaşmaya gönüllü olduğu" aktarılıyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
S.Arabistan'dan Türkiye ile kriz çıkartacak hamleS.Arabistan'dan Türkiye ile kriz çıkartacak hamleABD'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/YPG ile kuracağı kanunsuz sınır muhafızları gücüne desteğini açıklayan Suudi Arabistan, örgüte maddi yardım gönderdi.
ABD'ye yalvardılar! Ülkemize üs kurunABD'ye yalvardılar! Ülkemize üs kurunPolonya kalıcı askeri üs kurması için ABD'ye 2 milyar dolar vermeyi teklif etti.
Rusya'dan gündemi sarsacak iddia!Rusya'dan gündemi sarsacak iddia!Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de ABD'nin kontrolündeki El Tanf bölgesinde DAEŞ'le bağlantılı terör örgütlerinin ortaya çıktığını iddia etti.
Ortaöğretim sınavına başvuramayanlara müjdeOrtaöğretim sınavına başvuramayanlara müjdeMEB, 2 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek ve zorunlu olmayan isteyen adayların katılabileceği LGS için ikinci bir başvuru hakkı tanıdı. İsteyenler bugün (28 Mayıs) başvuruda bulunabilecek.
Araplar ile PKK arasında çatışma çıktı!Araplar ile PKK arasında çatışma çıktı!Suriye'nin Rakka ilinde terör örgütü YPG/PKK'nın işgaline karşı koyan silahlı Arap grup örgütle çatıştı. Rakkalı siviller de teröristlerin ilçeyi terk etmesi için eylem yaptı.
ABD'ye sert tepki! Savaş gemileri yola çıktıABD'ye sert tepki! Savaş gemileri yola çıktıGüney Çin Denizi'nde bulunan ABD savaş gemilerinin, Şişa Adaları'nın bulunduğu sulara girmesine tepki gösteren Çin Dışişleri ve Savunma bakanlıkları, provokatif eylemlere son verilmesi yönünde çağrıda bulundu.
  • İsrail basınından gündeme oturacak Türkiye iddiası28 Mayıs 2018 Pazartesi 10:51
  • AB ülkesinde kriz! Hükümet kurma çalışmaları çöktü...28 Mayıs 2018 Pazartesi 09:42
  • Erdoğan nefretleri zirve yaptı! Çok ağır sözler28 Mayıs 2018 Pazartesi 07:15
  • George H.W. Bush hastaneye kaldırıldı28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:17
  • İslam karşıtı gösteri düzenlediler27 Mayıs 2018 Pazar 22:37
  • ABD Kuzey Kore’ye heyet gönderdi27 Mayıs 2018 Pazar 22:34
  • 'Ver 1.3 milyar doları kaldır ambargoyu'27 Mayıs 2018 Pazar 11:54
  • Prens talimat verdi, Almanya'ya soğuk duş!27 Mayıs 2018 Pazar 11:45
  • Rusya'dan Esed askerlerine müdahale!27 Mayıs 2018 Pazar 11:30
  • İsrail'den alçak saldırı! 2 şehit var27 Mayıs 2018 Pazar 11:28
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri