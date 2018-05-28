Milli Takımı reddetti mi? Umut Bozok'tan açıklama

Fransa Ligue 2'de Nimes Olympique formasıyla gol kralı olan ve gelecek sezon Ligue 1'de mücadele edecek Umut Bozok, A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu'nun dün düzenlenen basın toplantısında, kendisi hakkında söylediği sözlere yanıt verdi.

Lucescu'nun basın toplantısında söylediği, "Umut Bozok'u birçok kez seyrettim. Milli takım için henüz hazır değil, beklemek lazım. Milli Takımı istemek lazım. U21'i reddetti, unutmayın. Bu formayı sevmek lazım, bu forma reddedilmez, hangi yaşta olursa olsun. İleride bakacağız" sözlerinin hatırlatılması üzerine genç golcü şu yanıtı verdi:

"Ümit Milli Takımı asla reddetmedim. Çağırdıklarında hep gittim ama son maçlarda beni davet etmediler. Geniş listede davet ettiler ama final listesine seçilmedim."