28 Mayıs 2018 Pazartesi14 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:36Güneş 05:29Öğle 13:07İkindi 17:04Akşam 20:33Yatsı 22:18
    • 33°C Adana
    • 30°C Adıyaman
    • 24°C Afyon
    • 24°C Ağrı
    • 28°C Amasya
    • 20°C Ankara
    • 27°C Antalya
    • 26°C Artvin
    • 30°C Aydın
    • 20°C Balıkesir
  • BIST: 106.271 2.98
  • Altın: 191,827 -2.66
  • Dolar: 4,5961 -2.38
  • Euro: 5,3394 -2.79

Dünyanın konuştuğu gencin hayatını değişti! Kahraman büyük ödül

»
Fransa’nın başkenti Paris’te 4. katta bulunan bir balkondan sarkan küçük bir çocuk, kahraman bir genç tarafından kurtarıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise kısa süre önce yaptığı açıklamada, kahraman gence Fransız vatandaşlığı verileceğini duyurdu.
Dünyanın konuştuğu gencin hayatını değişti! Kahraman büyük ödül
Dünyanın konuştuğu gencin hayatını değişti! Kahraman büyük ödül Dünyanın konuştuğu gencin hayatını değişti! Kahraman büyük ödül Dünyanın konuştuğu gencin hayatını değişti! Kahraman büyük ödül

Fransa'nın başkenti Paris'te 4. kattaki balkondan sarkan çocuğu binaya tırmanarak kurtaran Malili göçmen Mamoudou Gassama'ya Fransız vatandaşlığı verileceği bildirildi.

SARAY'DA AĞIRLANDI

Sokaklarda yaşayan ve Fransa'da kaçak göçmen olarak bulunan Gassama, sosyal medyada "kahraman" olarak ilan edildi. Bir anda tüm dünyada manşetlere çıkan Malili genç, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından Elysee Sarayı'na davet edildi.

VATANDAŞLIK VE İŞ İMKANI VERİLDİ

Macron, Elysee Sarayı'ndaki görüşmenin ardından Gassama'ya Fransız vatandaşlığı verileceğini söyledi. Macron, cesaret madalyası verilen Gassama'nın ayrıca itfaiye eri olacağını belirtti.

"ÇOK DÜŞÜNMEDİM, HEMEN TIRMANDIM VE ONU KURTARDIM"

Bir binanın önündeki kalabalığı, daha sonra da balkondan sarkan çocuğu gördüğünü anlatan Gassama, "Çok düşünmedim, hemen tırmandım ve onu kurtardım. Çocuğa neden böyle bir şey yaptığını sordum ama cevap vermedi." ifadelerini kullandı. Yerel medyada çıkan haberlerde, çocuğun ailesinin olay sırasında evde olmadığı belirtildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Dünyanın konuştuğu gencin hayatını değişti! Kahraman büyük ödülDünyanın konuştuğu gencin hayatını değişti! Kahraman büyük ödülFransa’nın başkenti Paris’te 4. katta bulunan bir balkondan sarkan küçük bir çocuk, kahraman bir genç tarafından kurtarıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise kısa süre önce yaptığı açıklamada, kahraman gence Fransız vatandaşlığı verileceğini duyurdu.
S.Arabistan'dan Türkiye ile kriz çıkartacak hamleS.Arabistan'dan Türkiye ile kriz çıkartacak hamleABD'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/YPG ile kuracağı kanunsuz sınır muhafızları gücüne desteğini açıklayan Suudi Arabistan, örgüte maddi yardım gönderdi.
ABD'ye yalvardılar! Ülkemize üs kurunABD'ye yalvardılar! Ülkemize üs kurunPolonya kalıcı askeri üs kurması için ABD'ye 2 milyar dolar vermeyi teklif etti.
Rusya'dan gündemi sarsacak iddia!Rusya'dan gündemi sarsacak iddia!Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de ABD'nin kontrolündeki El Tanf bölgesinde DAEŞ'le bağlantılı terör örgütlerinin ortaya çıktığını iddia etti.
Ortaöğretim sınavına başvuramayanlara müjdeOrtaöğretim sınavına başvuramayanlara müjdeMEB, 2 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek ve zorunlu olmayan isteyen adayların katılabileceği LGS için ikinci bir başvuru hakkı tanıdı. İsteyenler bugün (28 Mayıs) başvuruda bulunabilecek.
Araplar ile PKK arasında çatışma çıktı!Araplar ile PKK arasında çatışma çıktı!Suriye'nin Rakka ilinde terör örgütü YPG/PKK'nın işgaline karşı koyan silahlı Arap grup örgütle çatıştı. Rakkalı siviller de teröristlerin ilçeyi terk etmesi için eylem yaptı.
  • ABD'ye sert tepki! Savaş gemileri yola çıktı28 Mayıs 2018 Pazartesi 11:00
  • İsrail basınından gündeme oturacak Türkiye iddiası28 Mayıs 2018 Pazartesi 10:51
  • AB ülkesinde kriz! Hükümet kurma çalışmaları çöktü...28 Mayıs 2018 Pazartesi 09:42
  • Erdoğan nefretleri zirve yaptı! Çok ağır sözler28 Mayıs 2018 Pazartesi 07:15
  • George H.W. Bush hastaneye kaldırıldı28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:17
  • İslam karşıtı gösteri düzenlediler27 Mayıs 2018 Pazar 22:37
  • ABD Kuzey Kore’ye heyet gönderdi27 Mayıs 2018 Pazar 22:34
  • 'Ver 1.3 milyar doları kaldır ambargoyu'27 Mayıs 2018 Pazar 11:54
  • Prens talimat verdi, Almanya'ya soğuk duş!27 Mayıs 2018 Pazar 11:45
  • Rusya'dan Esed askerlerine müdahale!27 Mayıs 2018 Pazar 11:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri