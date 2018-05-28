28 Mayıs 2018 Pazartesi14 Ramazan 1439
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Hep CHP’ye oy verdik! Bizi bu hale getirdi

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde, sokak aralarına kurulan Özkanlar Pazar Yeri'nin, bölgede oturan vatandaşların açtığı davayı kazanması nedeniyle kapatılmasının ardından, kendilerine yeni yer bulunması için eylemler yapan pazar esnafı, son olarak Bayraklı Bele
Hep CHP’ye oy verdik! Bizi bu hale getirdi
Hep CHP’ye oy verdik! Bizi bu hale getirdi Hep CHP’ye oy verdik! Bizi bu hale getirdi Hep CHP’ye oy verdik! Bizi bu hale getirdi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, sokak aralarına kurulan Özkanlar Pazar Yeri'nin, bölgede oturan vatandaşların açtığı davayı kazanması nedeniyle kapatılmasının ardından, kendilerine yeni yer bulunması için eylemler yapan pazar esnafı, son olarak Bayraklı Belediyesi binasına yürümek istedi.


Bayraklı ilçesinde yıllardır kurulan Özkanlar Pazar Yeri, bölgede oturan bazı vatandaşların kaldırılması için açtığı davayı kazanmaları ve Danıştay 8'inci Dairesi'nin de kararı onamasının ardından 5 ay önce kaldırıldı. Kendilerine yeni yer tahsis edilmesini isteyen pazar esnafı, o günden bu yana defalarca eylem yapıp, yürüyüş düzenledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı Belediyesi ve İzmir Valiliği ile defalarca görüşmeler yapan esnaf, İzmir'de düzenledikleri eylemler ve görüşmelerden sonuç alamayınca, minibüs ve otobüslerle yaklaşık 350 kişi yola çıkıp Ankara'ya gitti. CHP Genel Merkezi'nin önüne giden esnaf, burada bazı milletvekilleriyle görüşmelerde bulundu. Esnaf ayrıca Başbakan Binali Yıldırım'ın İzmir ziyaretinde de yanına gidip dertlerini anlattı.

ÖNERİLEN YER KABUL GÖRMEDİ

İki hafta önce, pazar yerinin Manavkuyu Mahallesi 250 Sokak'ta bulunan, yaklaşık 5 bin metrekarelik boş arazide kurulması gündeme geldi. Ancak, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı Belediyesi, İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milli Emlak'ın da aralarında bulunduğu birçok kurumun üzerinde hak sahibi olduğu arsanın, uygulama imar planına göre okul yapılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne devredilmiş durumda olduğu anlaşıldı. Bunu gerekçe gösteren Bayraklı Belediyesi, buraya pazar yeri kurulmasının mevzuata aykırı olduğunu belirterek, itirazlarını dile getirdi.

COP VE BİBER GAZLI MÜDAHALE

Bu gelişme üzerine, bugün sabah saatlerinde Bayraklı Sevgi Yolu'nda toplanan ve "Verilen sözler hani nerede?", "Özkanlar bizimdir, bizim kalacak", "Hak, hukuk, adalet" sloganları atan yaklaşık 200 pazarcı, Altınyol üzerinde bulunan Bayraklı Belediyesi binasına yürümek istedi. Emniyet yetkilileri, esnaf temsilcilerine yürüyüşe izin vermeyeceklerini bildirmesine rağmen pazarcılar ısrar edince, bekçiler ve çevik kuvvet ekiplerinden oluşan emniyet güçleri, biber gazı ve copla müdahale etti. Çok sayıda pazarcı gözaltına alınırken, bekçiler ve polis ile pazarcılar arasında ara sokaklarda kovalamaca yaşandı.

Yaşanan arbedenin ardından Sevgi Yolu girişinde tekrar bir araya gelen esnaf, oturma eylemi yaptı. Daha sonra gözaltına alınanlar da serbest bırakıldı. Özkanlar Pazaryeri Platformu Sözcüsü Faysal Acar, burada yaptığı açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi ile Bayraklı Belediyesi arasındaki siyasi çekişmelerin ceremesini, ekmeğinin peşinde olan masum pazarcılar çekmektedir. Yeni yer konusunda tüm kurumlar mutabık kalmasına rağmen, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, söz konusu arsanın imar planında okul yapımına ayrıldığını belirterek karşı çıktı. Madem burası okul yapımına ayrıldı, neden yıllardır yapılmıyor? Bizlerin aklıyla dalga geçiyor" dedi.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu'ya da tepki gösteren Acar, "Bizim derdimize Başbakanımız ve bakanlarımız haricinde hiç kimse ama hiç kimse çare bulmaya yanaşmıyor. En başından bu yana dediğimiz gibi, bizim derdimiz asla ve asla siyaset değil. Aramızda her partiye oy veren insan var. Bizler sadece ekmeğimizin peşindeyiz" diye konuştu.

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