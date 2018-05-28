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CHP konvoyuna saldıran terörist öldürüldü

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna 2016'da Artvin'de saldırarak jandarma erinin şehit edilmesine neden olan terörist etkisiz hale getirildi.
CHP konvoyuna saldıran terörist öldürüldü
CHP konvoyuna saldıran terörist öldürüldü CHP konvoyuna saldıran terörist öldürüldü CHP konvoyuna saldıran terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Kars İli Kağızman İlçesi Madur Bölgesinde faaliyet gösteren bir grup teröriste yönelik, 22.05.2018 tarihinde yapılan operasyonda, ölen teröristler arasında sözde Artvin açılım grup sorumlusu Velat (K) Behçet Avras isimli örgüt mensubunun da etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

Söz konusu teröristin, 25 Ağustos 2016 tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunun Artvin, Merkez Soğuksu bölgesinde emniyetini almakta iken, teröristler tarafından şehit edilen J.Ulş. Er Fatih Çaybașı'nın faiilerinden olduğu belirlenmiştir' denildi.

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