28 Mayıs 2018 Pazartesi14 Ramazan 1439
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Olay açıklama: Saray'a ateş açıldı ağır yaralı!

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Lübnan'da İslami Diriliş Partisi Genel Sekreteri Muhammed al-Mas’ari, güvenilir kaynaklardan bilgi aldığını belirterek, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın kraliyet sarayına açılan ateş sonucu ağır yaralandığını iddia etti.
Olay açıklama: Saray'a ateş açıldı ağır yaralı!
Olay açıklama: Saray'a ateş açıldı ağır yaralı! Olay açıklama: Saray'a ateş açıldı ağır yaralı! Olay açıklama: Saray'a ateş açıldı ağır yaralı!

Lübnan'da yayın yapan Hizbullah'a yakın tv kanalı Al Mayadeen'e konuşan İslami Diriliş Partisi Genel Sekreteri Muhammed al-Mas'ari güvenilir kaynaklardan bilgi aktardığını belirterek Veliaht Salman'ın bir kurşunla yaralandığını ifade etti. Kraliyet ailesi içindeki kaynakların bu bilgiyi sızdırdığını söyledi.

Al-Mas'ari Veliaht Salman'ın medya önüne çıkarak bir darbe girişimini yalanlamayı planladığını da aktardı.

ÇATIŞMA MI, DRONE MU?

Birçok gazeteci Riyad'ta 21 Nisan'da kraliyet sarayının dışında ağır ateşli silah sesleri duyduklarını haberleştirdi. Suudi Arabistan Devlet Televizyonu ise bunun oyuncak bir drone tarafından saraya çok yakınlaşan bir drondan ateşlendiğini öne sürdü.

SELMAN ASKERİ DEPOYA KAÇIRILDI

Timeturk'ün haberine göre Suudi eylemciler silahlı saldırının dronla alakası olmadığını, ağır silahlar taşıyan bir araçtan rastgele ateş açılarak saldırı yapıldığını ifade etti. Selman'ın ise yakındaki bir askeri üsteki depoya güvenlik amacıyla kaçırıldığı bildirildi.

OLAY ÖNCESİNDE DÜNYA TURU PLANLANMIŞTI

Olayın ise genç veliahtın kendini Kraliyet'in yeni iktidarı olarak tüm dünyaya duyurmak için çıkacağı turdan önce yapıldığı iddia edildi. Veliaht prensin kraliyet ailesi içinde de gerilime neden olduğu iddia edildi.

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