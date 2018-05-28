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İsrail'den Türkiye'ye karşı geri adım!

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İsrail'den Türkiye'ye karşı geri adım!
İsrail Parlamentosu, 1915 Ermeni Olayları'nı 'soykırım' olarak tanımayı öngören tasarıyı görüşmekten vazgeçti.
İsrail'den Türkiye'ye karşı geri adım! İsrail'den Türkiye'ye karşı geri adım! İsrail'den Türkiye'ye karşı geri adım!

İsrail’in önde gelen yayın organlarından Jerusalem Post, İsrail Meclisi Knesset’in 1915 Olayları'nı 'Ermeni soykırımı' olarak tanımayı öngören tasarıyı görüşmekten vazgeçti.

Knesset Sözcüsü Yuli Edelstein’in sözcüsü, tasarının kabul edilmeme ihtimaline karşı tasarıyı gündemden çektiklerini belirtti.

'TÜRKİYE'Yİ KIZDIRACAK'

Bu tasarının görüşülmesinin Türkiye ve Azerbaycan’ı kızdıracağı da haberde ifade edildi.

ABD, İsrail Büyükelçiliği’ni taşıdığı 15 Mayıs’ta 60’ı aşkın silahsız Filistinli, protesto gösterisi sırasında İsrailli güvenlik güçleri tarafından öldürülmüştü. Türkiye’nin sert tepkisi üzerine sözde soykırım tasarısı İsrail parlamentosunun gündemine gelmişti.

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