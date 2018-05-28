28 Mayıs 2018 Pazartesi14 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:36Güneş 05:29Öğle 13:07İkindi 17:04Akşam 20:33Yatsı 22:18
    • 31°C Adana
    • 25°C Adıyaman
    • 20°C Afyon
    • 19°C Ağrı
    • 24°C Amasya
    • 16°C Ankara
    • 25°C Antalya
    • 24°C Artvin
    • 30°C Aydın
    • 20°C Balıkesir
  • BIST: 106.525 3.22
  • Altın: 191,277 -2.94
  • Dolar: 4,5781 -2.77
  • Euro: 5,3222 -3.10

16 üniversiteye rektör atanacak

»
16 üniversiteye rektör atanacak
YÖK'ün aralarında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın da bulunduğu 16 üniversite için rektör atamasına ilişkin duyurusu yayımlandı.
16 üniversiteye rektör atanacak 16 üniversiteye rektör atanacak 16 üniversiteye rektör atanacak

 

Yükseköğretim Kurulundan, (YÖK) aralarında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın da bulunduğu 16 üniversite için rektör ataması yapılacağı bildirildi.

YÖK tarafından yayımlanan, "rektör adaylığı başvuru ilanı"nda, Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi' ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri''ne rektör ataması yapılacağı belirtildi.

Bugün başlayan başvuruların 6 Haziran Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar devam edeceği bildirilen açıklamada, rektör ataması için aday adayı başvurusunda bulunacaklarda aranacak şartlar şöyle sıralandı:

"Profesör olarak en az üç yıl görev yapmış olmak, Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre, devlet memuru olarak istihdam edilebilmek için engel bir hali bulunmamak, rektör olarak atama işleminin ikmal edildiği tarih itibarıyla 67 yaşını tamamlamamış olmak. Rektörlük için aday adayı başvurusunda bulunmak isteyen öğretim üyelerinin, belirtilen şartları taşıması halinde, herhangi bir devlet veya vakıf üniversitelerinde kadrolu veya sözleşmeli olarak görev yapmaları şart değildir."

Sadece bir üniversitenin rektörlüğü için başvurabilecek adaylar, bizzat yapabilecekleri başvurularını posta veya elektronik postayla gerçekleştirebilecek.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Almanya'dan HDP mitingi savunmasıAlmanya'dan HDP mitingi savunmasıAlmanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, Türkiye'deki siyasi partiler için hükümetinin koyduğu seçim kampanyası yasağına rağmen, HDP'nin Köln'de miting düzenlemesine göz yumulmasına ilişkin 'yerel yönetimlerin onayı' açıklamasını yaptı.
16 üniversiteye rektör atanacak16 üniversiteye rektör atanacakYÖK'ün aralarında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın da bulunduğu 16 üniversite için rektör atamasına ilişkin duyurusu yayımlandı.
ADD'ye darbe soruşturmasıADD'ye darbe soruşturmasıAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) hakkında darbeyi övücü nitelikli paylaşımı gerekçesiyle soruşturma başlattı.
İsrail'den Türkiye'ye karşı geri adım!İsrail'den Türkiye'ye karşı geri adım!İsrail Parlamentosu, 1915 Ermeni Olayları'nı 'soykırım' olarak tanımayı öngören tasarıyı görüşmekten vazgeçti.
Hep CHP’ye oy verdik! Bizi bu hale getirdiHep CHP’ye oy verdik! Bizi bu hale getirdiİzmir'in Bayraklı ilçesinde, sokak aralarına kurulan Özkanlar Pazar Yeri'nin, bölgede oturan vatandaşların açtığı davayı kazanması nedeniyle kapatılmasının ardından, kendilerine yeni yer bulunması için eylemler yapan pazar esnafı, son olarak Bayraklı Bele
CHP konvoyuna saldıran terörist öldürüldüCHP konvoyuna saldıran terörist öldürüldüCHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna 2016'da Artvin'de saldırarak jandarma erinin şehit edilmesine neden olan terörist etkisiz hale getirildi.
  • Kundaktan çıkan göz damlası ele verdi! Yakalandılar28 Mayıs 2018 Pazartesi 15:30
  • S-400'lerde hepimizi alarma geçirmesi gereken soru28 Mayıs 2018 Pazartesi 15:05
  • Erdoğan'ı destekleme kararı aldı28 Mayıs 2018 Pazartesi 14:28
  • Meteorolojiden son dakika uyarısı!28 Mayıs 2018 Pazartesi 14:15
  • YSK merak edilen rakamı açıkladı! 144 bin kişi...28 Mayıs 2018 Pazartesi 13:38
  • Tek kelimeyle rezalet! Devletin parasıyla teröriste sağlık evi28 Mayıs 2018 Pazartesi 13:15
  • FETÖ'nün son umudu: PKK neden eylem yapmıyor?28 Mayıs 2018 Pazartesi 12:50
  • Bakanlık açıkladı: 3'ü üst düzey 42 terörist...28 Mayıs 2018 Pazartesi 11:37
  • Meral Akşener itiraf etti! Muharrem'le olmaz!28 Mayıs 2018 Pazartesi 11:20
  • İmam Hatip’li Furkan’ın ses getiren icadı28 Mayıs 2018 Pazartesi 10:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri