Emre Akbaba oynamak istediği takımı açıkladı!

Alanyaspor'un şu an için resmi olmayan ama menajerler tarafından iletilen teklifleri değerlendirmeye aldığı ve mümkün olan en yüksek ücretten Emre'yi satmak istediği ifade edildi.

Akdeniz ekibinin ilk etapta takas önerilerine kapalı olduğu ve Emre için masaya sadece para karşılığı oturacağı bildirildi. Genç futbolcunun ise gönlünün Beşiktaş'tan yana olduğu ve yakın çevresine Beşiktaş'ta oynama isteğini sık sık dile getirdiği de gelen bilgiler arasında.

Emre Akbaba bu sezon Alanyaspor formasıyla Süper Lig'de 32 maçta 14 gol atarken, 10 asist yaptı. Yıldız futbolcu toplamda ise 34 maçta 14 gol ve 11 asistlik performans sergiledi. (DHA)