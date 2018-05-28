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Ali Çamdalı resmen açıklandı!

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Ali Çamdalı resmen açıklandı!
Spor Toto 1'inci Lig'i şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yükselme hakkı elde eden Çaykur Rizespor, Atiker Konyaspor'dan Ali Çamdalı'yı transfer etti.
Ali Çamdalı resmen açıklandı! Ali Çamdalı resmen açıklandı! Ali Çamdalı resmen açıklandı!


Rize ekibinden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Atiker Konyaspor'da oynayan deneyimli orta saha oyuncusu Ali Çamdalı ile 28 Mayıs 2018 Pazartesi günü Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yapılan görüşmeler sonucunda prensip anlaşmasına varıldı" denildi.
 

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