Akhisarspor, geçen sezon 18 Süper Lig maçında ve 7 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyen Helder Barbosa ile 2 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.
Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel yaptığı açıklamada, Barbosa ile oturup 2 yıllık anlaşmaya vardıklarını, yine sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik’in menajeri ile bu akşam masaya oturacaklarını ve yine ardından bu akşam prensipte anlamaya vardıkları Okan Buruk ile sözleşme imzalayacaklarını ifade etti.
28 Mayıs 2018 Pazartesi14 Ramazan 1439
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Akhisarspor, iç transferde ilk ismi bitirdi
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