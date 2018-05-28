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Almanya'dan HDP mitingi savunması

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Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, Türkiye'deki siyasi partiler için hükümetinin koyduğu seçim kampanyası yasağına rağmen, HDP'nin Köln'de miting düzenlemesine göz yumulmasına ilişkin 'yerel yönetimlerin onayı' açıklamasını yaptı.
Almanya'dan HDP mitingi savunması
Almanya'dan HDP mitingi savunması Almanya'dan HDP mitingi savunması Almanya'dan HDP mitingi savunması

 

Almanya Dışişleri Sözcüsü Maria Adebahr, Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, Almanya'da yasak olmasına rağmen, Türkiye’deki bazı partilerin ve siyasetçilerin bu ülkede seçim kampanyaları yürüttüğüne ilişkin soru üzerine, bu konuda sadece Alman hükümetinin bir yıl önce yaptığı ve büyükelçilere ilettiği düzenlemeye işaret edebileceğini belirtti.

"SEÇİM KAMPANYASI YASAĞI HALA GEÇERLİ AMA..."

AB üyesi olmayan ülkelerde resmi bulunan kişilerin ilgili ülkedeki seçim tarihinden 3 aydan az bir süre kala Almanya’da seçim kampanyası yapmasına izin verilmediğini anlatan Adebahr, bunun geçerliliğini koruduğunu bildirdi.

"ONAYI YEREL YÖNETİMLER VERMİŞ"

"Etkinliklerin ve toplantıların somut onayı yerel yönetimler ve yerel resmi daireler tarafından veriliyor." diyen Adebahr, Alman hükümeti olarak bu düzenlemenin arkasında bulunduklarını ve bunu ilgili taraflara ilettiklerini aktardı.

HDP MİTİNGİNE İZİN VERMİŞLERDİ

Alman makamları hafta sonu, HDP’nin Köln'de yaptığı mitinge göz yummuş ve burada HDP'nin cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sesli mesajının dinletilmesine izin vermişti. 

Almanya Dışişleri Bakanlığı, geçen yıl 16 Nisan’da yapılan referandum öncesinde Türkiye ile yaşanan tartışmalar üzerine, AB üyesi olmayan ülkeler için Almanya'da seçim kampanyası yapma konusunda bir düzenleme getirmişti.

Buna göre, yabancı ülkede resmi görevi bulunan bir kişinin, seçim kampanyası kapsamında Almanya'da bir etkinlikte konuşma yapması için Alman hükümetinden izin alması gerekiyor.

Düzenleme uyarınca, ilgili ülkedeki seçim tarihine 3 aydan az bir süre kalması durumunda genel olarak bu izin verilmiyor.

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