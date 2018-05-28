28 Mayıs 2018 Pazartesi14 Ramazan 1439
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İP'te çatlak büyüyor!

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İP'te çatlak büyüyor!
İYİ Parti Malatya İl Başkanı Ömer Sezai Altaş görevinden istifa etti.
İP'te çatlak büyüyor! İP'te çatlak büyüyor! İP'te çatlak büyüyor!


İYİ Parti Malatya İl Başkanlığına getirilen Ömer Sezai Altaş, bugün sürpriz bir karar ile il başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Altaş, partiden istifasını ‘Gördüğün lüzum üzerine’ diye açıklarken, istifanın arkasında ise milletvekili aday listesinin yer aldığı iddia edildi. 
 

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