İP'te çatlak büyüyor!

İYİ Parti Malatya İl Başkanlığına getirilen Ömer Sezai Altaş, bugün sürpriz bir karar ile il başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Altaş, partiden istifasını ‘Gördüğün lüzum üzerine’ diye açıklarken, istifanın arkasında ise milletvekili aday listesinin yer aldığı iddia edildi.
28 Mayıs 2018 Pazartesi14 Ramazan 1439
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- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
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