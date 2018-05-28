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Yıldırım: İspat etmeyen namussuz ve şerefsizdir

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Yıldırım: İspat etmeyen namussuz ve şerefsizdir
Kritik seçim öncesi Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, katıldığı televizyon programında Ali Koç iddialarına çok sert tepki gösterdi.
Yıldırım: İspat etmeyen namussuz ve şerefsizdir Yıldırım: İspat etmeyen namussuz ve şerefsizdir Yıldırım: İspat etmeyen namussuz ve şerefsizdir

 

2-3 Haziran'da yapılacak olan ve sarı lacivertli camianın merakla beklediği kritik seçim öncesi Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, TRTSpor'da yayınlanan Basın Tribünü programında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç iddialarına çok sert tepki gösterdi.

Fenerbahçe için çok önemli bir kongre günleri başladı. Sürecin Fenerbahçe camiası için hayırlı olmasını, kavga gürültünün olmadığı, kim seçilirse seçilsin herkesin birbirini kucaklayacağı kongre olmasını diliyorum. 26 bin üyenin oy kullanma hakkı olduğu için kongreyi statta yapacağız. Kongre sürecinin Fenerbahçe camiası için hayırlı olmasını diliyorum. 

SEÇİMİ YÖNETİM ORGANİZE ETMİYOR

Fenerbahçe Yönetimi organize etmiyor seçimi. Fenerbahçe'nin mevcut personeli tarafından yapılıyor. 20 yıldır böyleydi, bugün de böyle. Sicil kurulu tarafından seçiliyor ve organize ediliyor. Bir sandıkta kaç kişinin oy kullanılacağı belli. Yönetim olarak kongrede görevli insanların işine karışmıyoruz.  Karışmak da istemiyorum. Oradaki yetkililer kimse görevlerini yapacaklar. 3 tane zarf olacak, geldiğinizde sandık kurulu başkanı veya üyeleri kongre belgesi karşısında zarfları verecekler. Hazırlanan kapağın içinde istediğiniz oyları kullanacaksınız. İşleriniz bittiğine dair imza atınca ayrılacaksınız. Diğer kulüplerde çarşaf liste şeklinde isimler tek tek okunuyor. Sandıkların işleri bittiği divan başkanın talimatıyla anda açılır. 26 bin kişinin katılım hakkı var. 26 bini de katılabilir. O civarlarda bekliyoruz.

 BENİM VAAT EDECEĞİM BİR ŞEY YOK

Sayın Ali Koç'un 18 aya yakın önce yaptığı açıklamalarıyla seçim onların yönünden başladı. Biz de seçim çalışmalarına başladık. Kalabalık ve tecrübeli bir ekip. Herkes bir şey vaat ediyor. Yapacaklarımı mı yapamayacaklarımı mı vaat edeyim? Benim vaat edeceğim bir şey yok. Bir hikaye yaşandı. Bunun içinde acı var, hüzün var. Fenerbahçe 3 Temmuz ile birlikte çok acılar çekti. Askeri kanat ve Fenerbahçe linç edilircesine yok etme şeklinde operasyonlar yaptı. Bunun adı şike değildi. Bu camiayı ele geçirmekti. Fenerbahçe camiasını ele geçirmekten sonra hedefte diğer spor kulüpleri vardı.

ÇOK SERT ALİ KOÇ TEPKİSİ

Son 5 aydır ne kadar yumuşak davrandığımı görüyorsunuz Sayın Ali Koç'a hiçbir zaman FETÖ'cü demedim. Benim düşüncelerimde böyle bir şey yok. Böyle bir şey olsaydı, 2015'te Ali Koç'u yerime aday göstermezdim. Ali Koç ne FETÖ'cüdür, ne de FETÖ ile ilgisi vardır. Benim bilgim dahilinde başkaları gidip şikayet etmişse ve bundan dolayı beni suçluyorlarsa, kim suçluyorsa onlar namussuz ve şerefsizdir. Benim çevremdeki insanlar konuşabilirler. Ali Koç Ne FETÖ'cüdür ne de FETÖ ile ilgisi vardır. Bunu ancak devlet bilir. Emniyet bilir, ben bilemem. 101 kişi beni şikayet etti diyorlar. Sanki bunu biz yapmışız gibi... Ben öyle anladım. Biz öyle şerefsiz değiliz.

ALİ KOÇ'U BURADAN UYARAYIM

Varsa elinizde bilgi, belge, orada yazan isimleri şikayet edersiniz. Onların da bizim ile bir ilgisi varsa o zaman suçlarsınız. Ali Koç'u buradan uyarayım. Sen Koç ailesinin çocuğusun, olaya geniş bakman lazım. Ben 20 sene önce geldiğimde sandıklar çalınıyordu, götürülüyordu, insanlar başkalarına oy attırıyorlardı. Hiçbir kongrede seçim safhasında onu kazandıralım diye müdahale yaptık mı? Herkes şu tüzüğü iyi görsün. Bu Fenerbahçe anayasasında ne yazıyorsa o yapılır. Aziz Yıldırım'ı tanımıyorsa bir daha tanısınlar. Hukuk ne yazıyorsa onun arkasındayız.

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