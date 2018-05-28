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Gazze'den bir acı haber daha!

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Gazze'den bir acı haber daha!
İsrail'in Gazze'ye top atışıyla gerçekleştirdiği saldırıda 1 Filistinlinin şehit olduğu, 1 Filistinlinin de yaralandığı bildirildi.
Gazze'den bir acı haber daha! Gazze'den bir acı haber daha! Gazze'den bir acı haber daha!

 

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı  açıklamada, ''İsrail güçlerinin Gazze'nin kuzey sınırına düzenlediği saldırıda  Muhammed Ahmed er-Radi (25) isimli bir kişininşehit olduğunu, bir kişinin de yaralandığını'' belirtti.

Öte yandan yerel kaynaklar, İsrail ordusunun Beyt Lahiya kentinin doğu sınırı yakınlarında Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir gözetleme noktasını hedef aldığını aktardı.

İsrail makamlarından ise henüz olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

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