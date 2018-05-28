Kirli çamaşırları ortaya döküldü!

Temsilciler Meclisi Usül Komitesi, perşembe günü yaptığı oylamada, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) yetki yasasında yaptıkları değişiklikle Pentagon'a bağlı ABD personelinin El Kaide şüphelileri için BAE'de kurulan gizli hapishanelerdeki sorgulamalara katılıp katılmadığının ve insan haklarını ihlallerinde rollerinin bulunup bulunmadığının kesin olarak belirlenmesini istedi.
Komite üyeleri, yapılan sesli oylamada Senato'nun hazırladığı yasa taslağının mevcut değişiklikle Temsilciler Meclisine sunulmasına karar verdi.
Temsilciler Meclisinin değişikliği kabul etmesinin ardından yasa tasarısı, söz konusu değişiklikle Senato'nun onayına sunulacak.
Associated Press (AP) haber ajansı, geçen yıl yaptığı özel haberde, Yemen'de BAE tarafından kurulan ve merkezi hükümetten bağımsız yerel güçlerce kontrol edilen gizli hapishaneler ağı bulunduğunu, burada El Kaide ile bağlantısı olduğundan şüphelenilen kişilerin ağır işkence altında sorgulandığını ileri sürmüştü.
Eski tutuklular, hapishanedekilerin aileleri, insan hakları savunucuları ve Yemenli askeri yetkililerin açıklamalarıyla ortaya konulan kanıtlarda, aralarında askeri üslerin, limanların, bir havaalanının, özel villaların ve hatta bir gece klubünün olduğu mekanlarda 18 gizli hapishanenin kurulduğu belgelenmişti.
Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey ABD savunma yetkilileri, ABD istihbarat ve askeri personelinin bazı şüphelilerin sorgusuna katıldığını kabul etmişti.
Komitenin söz konusu adımının, ABD'nin 11 Eylül sonrasındaki gizli işkence programlarındaki rolü nedeniyle tartışmalara konu olan Trump yönetiminin yeni atadığı CIA Direktörü Gina Haspel'in onay oturumunun ardından gelmesi dikkat çekti.
Haspel, 17 Mayıs'ta yaptığı oylamada 45'e karşı 54 oyla Senato tarafından onaylanarak CIA'in ilk kadın direktörü olmuştu.