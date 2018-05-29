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Şaşırtan karar! İsrail vatandaşı oldu

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Dünyaca ünlü Rus milyarder ve İngiliz futbol takımı Chealsea'nın sahibi Roman Abramoviç'in İsrail vatandaşı olduğu bildirildi.
Şaşırtan karar! İsrail vatandaşı oldu
Şaşırtan karar! İsrail vatandaşı oldu Şaşırtan karar! İsrail vatandaşı oldu Şaşırtan karar! İsrail vatandaşı oldu

Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre, ünlü milyarder Abramoviç İsrail vatandaşlığını almak için bugün özel uçağıyla İsrail'e geldi. 

KİMLİĞİNİ TESLİM ALDI

Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanına gelen Abramoviç, İsrail İçişleri Bakanlığı yetkilileri ile görüşerek İsrail kimliğini teslim aldı. 
Bazı yayın organlarında Rus vatandaşı Abramoviç'in İngiltere vizesini yenilemek için yaptığı başvuruda gecikmeler yaşandığı bu nedenle de İsrail vatandaşlığına geçmek istediği ileri sürüldü. 

Jerusalem Post'a konuşan Abramoviç'e yakın bir kaynak, iddiaları redderek Abramoviç'in İsrail'e "çok bağlı" olduğunu, ünlü milyarderin uzun zamandır İsrail vatandaşlığına geçmeyi planladığını ve bugün rüyasını gerçeğe dönüştürdüğünü söyledi.

Adı açıklanmayan kaynak, Abramoviç'in İngiltere vize başvurusunun reddedildiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını iddia ederek, Rus iş adamının "özel yatırımcı" vizesi ile İngiltere'de yaşadığını belirtti. 

Roman Abramoviç'in, 19 Mayıs'ta oynanan Chelsea'nin Manchester United'ı 1-0 yendiği Federasyon Kupası final maçında tribündeki yerini almaması dikkati çekmişti.

İngiliz basını Abramoviç'in İngiltere vizesi dolduğunu ve yeni vizeyi henüz alamadığı için kupa finaline katılamadığını ileri sürmüştü. 

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