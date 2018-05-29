29 Mayıs 2018 Salı15 Ramazan 1439
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Çin bunu konuşuyor! Büyük tepki çekti

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Çin'de blok zinciri teknolojisi konulu konferansta Çin Komünist Partisinin ve Çin'in kurucusu Mao Zedong'u taklit eden oyuncuyla yapılan tanıtım, sosyal medyada büyük tepki çekti.
Çin bunu konuşuyor! Büyük tepki çekti
Çin bunu konuşuyor! Büyük tepki çekti Çin bunu konuşuyor! Büyük tepki çekti Çin bunu konuşuyor! Büyük tepki çekti

Global Times'ın internet sitesinde yer alan habere göre, Hainan eyaletinde Asya Boao Blok Zinciri Forumu'nda Şü Guoşiang'ın, gri takım elbise giyerek, devrimci liderin Hunnan aksanını konuşarak tanıtımyapması ülkede tartışma yarattı.

Tanıtımın organizatörleri özür dilemeye zorlanırken, Asya Boao Blok Zinciri Forumu, olayın forumla ilgisi olmadığını açıkladı.

"UTANMAZCA BİR İŞ"

Sosyal medya platformu WeChat'te, Şü'nün performansının, Çin'de blok zinciri teknolojisinin geleceğine zarar verebileceği, bunun "utanmazca" bir iş olduğu yorumları yapıldı.

Çin'de parti liderlerinin görüntülerinin veya isimlerinin ticari amaçlarla kullanılması yasak. 

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