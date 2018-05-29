29 Mayıs 2018 Salı15 Ramazan 1439
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CHP'nin Filistin afişinde skandal hatalar

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CHP'lilerin seçim standına astıkları Filistin konulu afişte göze çarpan hatalar, soayal medyada alay konusu oldu.
CHP'nin Filistin afişinde skandal hatalar
CHP'nin Filistin afişinde skandal hatalar CHP'nin Filistin afişinde skandal hatalar CHP'nin Filistin afişinde skandal hatalar

CHP'nin seçim kampanyası kapsamında muhafazakar seçmeni çekmek için, başta Muharrem İnce olmak üzere farklı söylem ve eylemler içinde bulunmasının samimiyeti tartışılırken, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf, CHP'lilerin "İslamcı" olarak adlandırdıkları camiaya aslında ne kadar yabancı oldukları bir kez daha ortaya çıktı.

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CHP'NİN FİLİSTİN AFİŞİ HATALARLA DOLU

Atatürk'e ait olduğu iddia edilen, "Kabe'nin tek taşına dokunulursa bütün ordumu gönderirim" sözünün yer aldığı afişteki hatalar:

1. Kabe Mekke’de, Filistin’de değil.
2. Filistin bayrağı diye afişe koyduğunuz bayrak da Ürdün Bayrağı.

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