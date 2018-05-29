29 Mayıs 2018 Salı15 Ramazan 1439
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Çamlıca Kulesi Eyfel’i geçti!

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Çamlıca Kulesi Eyfel’i geçti!
İnşaatı devam eden Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşılırken, antenin monte edilmesiyle 365 metreye ulaşan kulenin yüksekliği Eyfel Kulesi’ni geride bıraktı.İnşaatta gelinen son durum ise havadan görüntülendi.
Çamlıca Kulesi Eyfel’i geçti! Çamlıca Kulesi Eyfel’i geçti! Çamlıca Kulesi Eyfel’i geçti!

Çamlıca’da görüntü kirliliği oluşturan vericilerin tek noktada toplanması için 2016 yılında temeli atılan Küçük Çamlıca Kulesi'ndeki çalışmaların son durumu havadan görüntülendi. Antenin monte edilmesiyle kulenin yüksekliği 365 metreye ulaştı. Kule 365 metreye ulaşmasıyla Paris’in simgesi olan 300 metrelik Eyfel kulesini geçti. Kulede işçilerin metrelerce yükseklikte çalışmalarını aralıksız devam ettirdiği görüldü. Antenin kırmızı ve beyaz renklerden oluştuğu dikkat çekti. 

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İstanbul´un sembolü olması beklenen yeni kule tamamlandığında vatandaşların görebileceği ikinci seyir terası yüksekliği 153 metre (Deniz seviyesinden 371 metre) yüksekliğe çıkılabilecek. 365 metre yüksekliğe ulaşan kulenin deniz seviyesinden yüksekliği 583 metre oldu. 

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