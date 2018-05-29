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Büyük vurgun! Devletin vergi kaybı 9.2 milyon TL

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Büyük vurgun! Devletin vergi kaybı 9.2 milyon TL
Mardin’den gelen kargo takibe alındı. Vatandaşların e-devlet şifreleri ile turistlerin pasaport numaralarını kullanıp 9 bin kaçak cep telefonunu sisteme kaydeden çete çökertildi
Büyük vurgun! Devletin vergi kaybı 9.2 milyon TL Büyük vurgun! Devletin vergi kaybı 9.2 milyon TL Büyük vurgun! Devletin vergi kaybı 9.2 milyon TL

Büyük vurgun, İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerinin, Mardin’den İstanbul’a gönderilen bir kargoyu takibe almasıyla ortaya çıkarıldı. Kargonun alıcısı tarafından teslim alınmasınının ardından yapılan aramada, kayıtdışı olduğu tespit edilen 6 adet iPhone cep telefonu ele geçirildi. Telefonların, e-devlet sisteminden üçüncü şahıslar üzerine, “Yolcu beraberi kayıtlı” olarak Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun (BTK) ulusal ağına hileli olarak tanımlanmaya çalışıldığı tespit edildi.

9 BİN TELEFONA HİLELİ KAYIT

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre soruşturmada; şüphelilerin toplam 9 bin 60 adet cep telefonunu; yabancı ülke vatandaşlarının pasaport numarası ve Türk vatandaşlarının e-devlet sistemlerini kullanarak kayıt ettikleri tespit edildi. Zanlıların bazı kaçak cep telefonlarını çocukların üzerine yaptığı, bir hattın da 3 aylık bebek üzerinde gözüktüğü anlaşıldı. 9 bin 60 adet cep telefonunun normal yollarla ithalatında 10 bin 631 lira vergi ödemesi yapılması gerekirken, kişi başı 170 lira olan maktu vergi olarak 1 milyon 351 bin lira ödedikleri; bu şekilde devleti 9 milyon 279 bin lira vergi kaybına uğrattıkları tespit edildi.

Yapılan soruşturmada, kaçakçıların uyguladığı yöntem de ortaya çıkarıldı. Buna göre çete üyeleri, özellikle sınır kapılarına yakın oturan vatandaşlara yurtdışında bir işlem için e-devlet şifrelerinin gerekli olduğunu söylüyor, bir miktar para karşılığı şifreleri elde ediyordu. Ardından, bir şekilde elde ettikleri yabancı ülke vatandaşlarının pasaport numaralarını sisteme girerek e-devlet’teki IMEI bölümüne kayıt yaptırıyordu. İnternetteki duyurularında, cep telefonu kayıt hakkı sattıklarını duyuran çete, bu şekilde yabancı ülke vatandaşlarının pasaport numarası ile hileli kayıt işlemi yapıyordu.

PASAPORT NUMARALARINA NASIL ULAŞTILAR?

Çete üyelerinin, kayıt için 150 lira ödedikleri, internet üzerinden kayıt için vatandaşlardan 500-600 lira alarak vurgun gerçekleştirdikleri belirlendi. Çetenin, Türkiye’ye giriş yapan yabancı uyruklu kişilerin pasaport numaralarına nasıl ulaştıkları araştırılıyor. Kaçak cep telefonlarını hileli olarak kaydeden 8 kişi hakkında ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’kapsamında işlem yapılırken savcığa da suç duyurusunda bulunuldu.

YASA NE DİYOR?

2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda yolcu olarak yurtdışına giden vatandaşlar, iki yıl içinde 1 adet cep telefonu getirebiliyor ve bu telefonu ülkeye getirdikten sonra 120 gün içinde e-devlet sistemi üzerindeki sayfada, ülkeye girişte kullandığı pasaportun bilgileri ve getirdiği cep telefonunun IMEI numarasını girip vergisini ödedikten sonra kaydedebiliyor.

ÇİFTE VATANDAŞLAR MAĞDUR OLMASIN DİYE

BTK sistemi, Emniyet Genel Müdürlüğü sistemini kullanıyor. Türkiye’ye giriş-çıkış yapan yabancı uyruklu kişiler BTK sisteminde de görülüyor. Türkiye’ye giriş yapan yabancı uyruklu pasaport sahibinin numarası sisteme düşüyor. Daha önce yabancı uyruklu kişilere ait pasaport numaralarıyla birden fazla cep telefonu kaydına izin veriliyordu. Ancak suiistimaller yapılması üzerine bu sayı 1’le sınırlandırıldı. Buna rağmen kaçakçılığın önü alınamadı. Yabancı uyruklu pasaport numarasıyla kaydın kaldırılmamasının nedeni, çifte vatandaş olan Türklerin mağdur olmaması olarak gösteriliyor.

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