29 Mayıs 2018 Salı15 Ramazan 1439
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Kimse bunu beklemiyordu! Putin-Esed ittifakında kriz

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Esae askerlerinin DEAŞ’ın boşalttığı Yermuk Kampı’nda yaptığı görülmemiş yağma, Rusya’yı kızdırdı. Rus askerler, yağmacı Esed askerlerini tutukladı, Esed yanlıları Rus üssü önünde protesto gösterisi yaptı.
Kimse bunu beklemiyordu! Putin-Esed ittifakında kriz
Kimse bunu beklemiyordu! Putin-Esed ittifakında kriz Kimse bunu beklemiyordu! Putin-Esed ittifakında kriz Kimse bunu beklemiyordu! Putin-Esed ittifakında kriz

Suriye’de rejim askerlerinin geçen hafta, DEAŞ’tan anlaşmalı olarak geri aldıkları başkent Şam’ın güneyindeki Yermuk Kampı’nda gerçekleştirdiği iddia edilen yağma,Rusya ile Esad rejimi arasında krize neden oldu. Esad askerleri, DEAŞ askerleri çıkınca kamyon konvoyu ile Yermuk’a girmiş, evleri hatta camileri yağmalamış, değerli ne varsa kamyonlara doldurup bölgeyi terk etmişti.

Suriye iç savaşının en başından bu yana rejimin en büyük destekçisi Rusya olayların ardından sürpriz bir çıkışla, yağma yapan Suriye askerlerinin Rus polisi tarafından yakalandığını ilan etmişti. Rusya’nın Suriye’deki en büyük hava üssü Himeymim’in Facebook hesabından dün yapılan açıklamada, “Rus polisi Şam’ın güneyinde sivillerin mallarını yağmalamaya ve çalmaya çalışan Suriye hükümet güçleri unsurlarını yakalamıştır” dendi. Yermuk, Astana sürecinde Türkiye, İran ve Rusya arasında varılan anlaşmayla tesis edilen çatışmasızlık bölgelerinden Rusya kontrolünde olan bölgede yer alıyor. Nitekim Facebook açıklamasında bu durum da hatırlatıldı ve “Rus güçleri, kurtarılan bölgelerde ihlallerin olmasına izin vermeyecektir. Rus polisi, Şam’ın güneyindeki bölgelerin yeniden güvenli hale gelmesinden ve emniyetinden sorumludur. Rus güçlerinin katılımıyla kurtarılan bölgelerde kanunları ihlal eden ve bu ihlallere destek olan bireylerin herhangi bir başkaldırısına güç kullanılarak cevap verilecektir” denildi.

RUS ÜSSÜ ÖNÜNDE EYLEM

Himeymim Üssü’nün Facebook sayfasında yayınlanan açıklama, Esad yanlılarının öfkesini çekti. Yapılan yorumlarda Rusya, “terör üretmek”, “Suriye ordusu ve Suriyelileri aşağılamak” ile suçlandı. Bir grup Esad yanlısının ülkenin batısındaki Himeymim Üssü önünde eylemler düzenlendi. Protestocular, Rusya’nın Suriye halkından ve ordusundan özür dilemesi gerektiğini savundu. Esad yönetimi ise göstericilere destek vermediği gibi onların “ABD tarafından kışkırtılmış bir kitle” olduğunu öne sürdü.

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