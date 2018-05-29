29 Mayıs 2018 Salı15 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:35Güneş 05:29Öğle 13:07İkindi 17:05Akşam 20:34Yatsı 22:20
    • 25°C Adana
    • 24°C Adıyaman
    • 16°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 21°C Amasya
    • 19°C Ankara
    • 27°C Antalya
    • 17°C Artvin
    • 24°C Aydın
    • 19°C Balıkesir
  • BIST: 105.615 -0.85
  • Altın: 190,994 -0.14
  • Dolar: 4,5776 -2.78
  • Euro: 5,3061 -3.40

Bölgenin dengesini sarsacak gelişme! Rusya ve İsrail anlaştı

»
Bölgenin dengesini sarsacak gelişme! Rusya ve İsrail anlaştı
İsrail ile Rusya'nın, Suriye rejimin güçlerinin ülkenin güney sınır bölgelerinde kontrolü yeniden sağlaması konusunda anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Bölgenin dengesini sarsacak gelişme! Rusya ve İsrail anlaştı Bölgenin dengesini sarsacak gelişme! Rusya ve İsrail anlaştı Bölgenin dengesini sarsacak gelişme! Rusya ve İsrail anlaştı

İsrail Kanal 10 televizyonunun haberine göre Rusya ve İsrail, diplomatik görüşmeler neticesinde, Suriye'nin İsrail sınırındaki güney bölgelerinde kontrolün yeniden Suriye rejim güçlerine geçmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Haberde ayrıca sınır bölgelerinde, İran, Lübnan Hizbullahı ya da herhangi bir yabancı birliğin yer almayacağı konusunda da mutabık kalındığı aktarıldı. Ayrıca, İsrail'in Suriye içindeki eylem özgürlüğünü koruyacağı kaydedildi.

ESED ANLAŞMAYI ONAYLIYOR

Suriye rejiminin de söz konusu anlaşmayı onayladığı öne sürüldü. Anlaşmada yer alan ülke yetkilileri, henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

İSRAİLLİ BAKAN RUSYA'YA GİDİYOR

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile İran'ın Suriye'deki varlığını görüşmek üzere çarşamba günü Moskova'ya gitmesi bekleniyor.

İsrail basınında, Rusya'nın, İran'dan Suriye-İsrail sınırındaki güçlerini çekmesini istediğine ilişkin haberler yer almıştı.

İRAN ÇEKİLMEYE SICAK BAKMIYOR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Suriye'nin güney sınırı bölgelerinde sadece bu ülkenin askerinin bulunması gerektiğini ifade etmişti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi de "terör tehdidi var oldukça ve Suriye hükümeti, İran'dan yardım istedikçe ülkesinin, Suriye'de kalacağını" kaydetmişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kimse bunu beklemiyordu! Putin-Esed ittifakında krizKimse bunu beklemiyordu! Putin-Esed ittifakında krizEsae askerlerinin DEAŞ’ın boşalttığı Yermuk Kampı’nda yaptığı görülmemiş yağma, Rusya’yı kızdırdı. Rus askerler, yağmacı Esed askerlerini tutukladı, Esed yanlıları Rus üssü önünde protesto gösterisi yaptı.
Bölgenin dengesini sarsacak gelişme! Rusya ve İsrail anlaştıBölgenin dengesini sarsacak gelişme! Rusya ve İsrail anlaştıİsrail ile Rusya'nın, Suriye rejimin güçlerinin ülkenin güney sınır bölgelerinde kontrolü yeniden sağlaması konusunda anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Rus belgeseli: Erdoğan Batı'nın kurallarını bozduRus belgeseli: Erdoğan Batı'nın kurallarını bozduTürkiye ile Rusya arasındaki yakınlaşmayı anlatan belgeselde; Erdoğan'ın oyunu Batı'nın kurallarına göre oynamadığı belirtildi.
Çin bunu konuşuyor! Büyük tepki çektiÇin bunu konuşuyor! Büyük tepki çektiÇin'de blok zinciri teknolojisi konulu konferansta Çin Komünist Partisinin ve Çin'in kurucusu Mao Zedong'u taklit eden oyuncuyla yapılan tanıtım, sosyal medyada büyük tepki çekti.
S.Arabistan kapıları açtı!S.Arabistan kapıları açtı!Suudi Arabistan'ın 3 yıl aradan sonra Yemenlilerin umre ibadetlerini yerine getirmeleri için ülkeye girişlerini onayladığı bildirildi.
Gazze'den bir acı haber daha!Gazze'den bir acı haber daha!İsrail'in Gazze'ye top atışıyla gerçekleştirdiği saldırıda 1 Filistinlinin şehit olduğu, 1 Filistinlinin de yaralandığı bildirildi.
  • Oyuncak balon 'Türk casus balonu' zannedildi28 Mayıs 2018 Pazartesi 21:51
  • Trump'tan papaza: Seni kurtaracağız28 Mayıs 2018 Pazartesi 21:46
  • Abramoviç İsrail vatandaşı oldu28 Mayıs 2018 Pazartesi 21:44
  • Şok karar! Bir ülke daha ABD'ye rest çekti28 Mayıs 2018 Pazartesi 18:06
  • Olay açıklama: Saray'a ateş açıldı ağır yaralı!28 Mayıs 2018 Pazartesi 18:00
  • Dünyanın konuştuğu gencin hayatını değişti! Kahraman büyük ödül28 Mayıs 2018 Pazartesi 16:20
  • S.Arabistan'dan Türkiye ile kriz çıkartacak hamle28 Mayıs 2018 Pazartesi 14:40
  • ABD'ye yalvardılar! Ülkemize üs kurun28 Mayıs 2018 Pazartesi 13:40
  • Rusya'dan gündemi sarsacak iddia!28 Mayıs 2018 Pazartesi 13:39
  • Ortaöğretim sınavına başvuramayanlara müjde28 Mayıs 2018 Pazartesi 12:09
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri