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Bir sapkınlıkları daha ortaya çıktı!

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Bir sapkınlıkları daha ortaya çıktı!
FETÖ soruşturmasında itirafçı olan Üsteğmen M.T., örgütün askeri okullarda kendi sözünden çıkan mensuplarını ‘ŞOK mangası’ olarak bilinen bölüme aldırıp okuldan ayrılmaya zorladığını belirtti.
Bir sapkınlıkları daha ortaya çıktı! Bir sapkınlıkları daha ortaya çıktı! Bir sapkınlıkları daha ortaya çıktı!

FETÖ/PDY'ye mensup imamlarla ankesörlü telefon üzerinden irtibat sağladıkları anlaşılan kripto FETÖ'cü askerlere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen operasyonlarda gözaltına alınan askerlerden etkin pişmanlıktan faydalanarak örgüte ilişkin bilgi veren şüpheliler ilginç olaylar anlatıyor.

"KURAN'DAN ÇOK GÜLEN OKUYORUZ"

Geçtiğimiz günlerde Başsavcılıkça 300 askere yönelik gerçekleştirilen ve 211 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında gözaltına alınan M.T. isimli Üsteğmen de itirafçı olmayı kabul ederek örgüt irtibatları hakkında bilgiler verdi. M.T., 2009-2010 yılında İstanbul Eyüp'teki bir Anadolu Lisesi'nde son sınıf öğrencisi iken ÖSS'ye hazırlandığı sırada FETÖ ile tanıştığını, bu yapıya ait evde ÖSYM sınavına hazırlandığını kaydetti. Bu evde Fetullah Gülen'in kitaplarının okunduğunu, videolarının izlendiğini ifade etti. Ev abisi Hüseyin'e Kuran-ı Kerim'i Gülen'in kitaplarından az okuduklarını söylediklerinde, örgüt abisinin "Burada sistem ve işler böyle yürüyor. İşinize gelirse" diye cevap verdiğini belirtti.

ŞOK MANGASINDA MOBİNG

2010 yılında girdiği üniversite sınavında 452 puan aldığını, örgüt evindeki abileri tarafından Kara Harp Okulu'na yönlendirildiğini ve bu okula kabul edildiğini kaydetti. Kara Harp Okulu'nu kazandıktan sonra örgüt ile irtibatının devam ettiğini belirten M.T., "Harp Okulu'nda Askeri liseyi bitiren veya sivil liselerden çok az olsa da belli bir grup öğrenciye 'ŞOK mangası' adı altında mobing uygulayarak okulu bıraktırmaya zorladılar. Bu bırakmaya zorlanan arkadaşlarla konuştuğumda kendilerinin Fetullah Cemaati'nden olmadığı için bunların başlarına geldiğini dile getirdiler. Mobing uygulanan arkadaşlar derece yapmış, karakterli insanlardı. İşkenceyi hakketmediklerini düşünüyorum" dedi.

Hüseyin isimli abisine askeri okulda kendilerinden olmayan arkadaşlarına işkence yapıldığını, bunun yanlış olduğunu söylediğinde, "Gelmezsen eğer ertesi gün takım komutanı seni odasına çağırır, ŞOK mangasına girersin" diye cevap verdiğini belirtti.

1200 İLE BAŞLADIK 756 İLE BİTİRDİK

M.T., "Yaptıkları resmen zorbalıktı. Okuldan atılmamak ve imzaladığım senet parasını ödeyecek durumumuz olmamasından kaynaklı bu olayı üsteleyemedim. Çünkü daha önce okuldan sivil liseden gelen arkadaşlardan alakasız bir şekilde takım komutanlarının elindeki listeden ismini okudukları kişileri ŞOK mangasına verdiklerine şahit olmuştum. Bu ŞOK mangası örgüte girip sonradan bu örgütü bırakmak isteyenlerin cezalandırıldığı bir yerdi. Ayrıca okulda ŞOK mangasına alınıp attırılmak istenen öğrenciler kendilerinin sınav notlarının değiştirildiğini de düşünüyorlardı. Birlikte ders çalıştıkları arkadaşları sınavdan yüksek not alırken kendileri düşük not alıyorlardı. 4 yıllık dönemde 1200 kişi başladığımız okulu 756 kişi bitirebildik " diye konuştu.

M.T., İstanbul ilinde Jandarma sınıfından göreve başladığını, burada da örgüt abisiyle görüşmelerinin devam ettiğini belirtti. Sonradan Muğla iline atandığını, burada da devredildiği örgüt abisiyle de örgütsel görüşmeleri sürdürdüğünü ifade etti. Şüpheli Muğla'da görev yaptığı sırada gözaltına alınmıştı.

Sabah

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