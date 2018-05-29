29 Mayıs 2018 Salı15 Ramazan 1439
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AYM'ye Demirtaş başvurusu

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AYM'ye Demirtaş başvurusu
HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın tahliyesine ilişkin talebin tutuklu yargılandığı mahkemede reddedilmesi üzerine avukatları bugün Anayasa mahkemesine başvurdu.
AYM'ye Demirtaş başvurusu AYM'ye Demirtaş başvurusu AYM'ye Demirtaş başvurusu

DP'nin Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi için tutuklu yargılandığı mahkemeye yapılan tahliye taleplerinin reddedilmesi üzerine avukatları bugün öncelikle ele alınması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne tahliye başvurusunda bulundu.

Selahattin Demirtaş'ın avukatların bireysel başvuru kapsamında öncelikli ele alınması talebi ile AYM'ye yaptığı başvuru dilekçesinde, 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana tutuklu olan başvurucunun tutukluluk durumu halihazırda milletvekili olması nedeniyle seçme ve seçilme hakkının ağır bir ihlali iken, başvurucunun artık bir cumhurbaşkanı adayı olarak tutuklu bulunuyor olmasının bu ihlalin ağırlığını daha da arttırdığı belirtildi.

'İNCE, AKŞENER VE KARAMOLLAOĞLU DİLE GETİRDİ'

Demirtaş'ın tutuklu olmasının, diğer beş adayın, her türlü propaganda araçlarından yararlanarak seçim çalışması yürüttüğü bu şartlarda yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin meşruiyetine de gölge düşürdüğü belirtilen 25 sayfalık başvuru dilekçesinde özetle şöyle denildi:

"Nitekim, bu durum başvurucunun 'rakipleri' Sayın Muharrem İnce, Meral Akşener ve Temel Karamaoğlu tarafından da dile getirilmiş ve adil bir yarış ve seçim süreci için başvurucunun tutuksuz yargılanması gerektiği vurgulanmıştır. Tüm bu nedenlerle, başvurucunun bir buçuk yılı aşkın süre ile tutuklu oluşu Anayasa'nın 19. maddesinin 7. Fıkrasının ihlalidir. Başvurucu Selahattin Demirtaş da, HDP tarafından Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmiş, adaylık bildirimi 5 Mayıs 2018 tarihinde Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na bildirilmiştir. Yüksek Seçim Kurulu ise 12 Mayıs 2018 tarih ve 472 karar sayılı kararı ile başvurucunun Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener, Muharrem İnce, Doğu Perinçek ve Temel Karamollaoğlu ile birlikte cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olduğunu duyurmuştur. Başvurucu Demirtaş, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan bir kişi olarak, diğer beş aday gibi seçim kampanyası yürütememekte, bu durum hem başvurucunun hem ona oy veren seçmenlerin serbest seçim hakkını ihlal etmekte hem de seçimlerin adilliğine ve meşruiyetine gölge düşürmektedir."

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