DEAŞ'tan "seçimlerde oy kullanmayın talimatı"

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Mart'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptığı operasyonda gözaltına aldığı M.S. isimli şahıs ifadesinde, Adana'dan DEAŞ'a katılan ve Suriye'ye giderek savaşan, ayrıca Adana'da DEAŞ'ın sohbetlerine katılan, DEAŞ'a eleman temin eden zanlıların ismini verdi. Ekipler, yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda sonucunda zanlıların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda da eylem yapma ihtimalleri olduğunu belirleyerek, 17 Mayıs şafak vakti şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 3'ü Suriye, 7'si ise Türkiye uyruklu 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar arasında Suriye'de doktor olan ve Adana'da da Levent Mahallesi'nde doktorluk yaptığı belirlenen Malik Meteap Ajeel isimli şahsın da olduğu belirlendi. Ayrıca gözaltındaki Allavi Abbas Elmelluh'un (25) ise DEAŞ'ın uçaksavar silahlarını kullandığı saptandı. Türkiye uyruklu A.Ü., K.K. ve M.Ö.'nün ise Suriye'ye giderek burada DEAŞ adına savaşıp DEAŞ zayıflayınca tekrar Türkiye'ye döndükleri tespit edildi. Bu şüphelilerin ifadelerinde Suriye'ye gittiklerini ancak kendilerine savaş eğitimi ve silah verilmediğini, nöbet tuttuklarını söylediği öğrenildi.
ÇOCUKLARI OKULA GÖNDERMEYİN, SEÇİMLERDE OY KULLANMAYIN
Bu arada ekipler, DEAŞ terör örgütünün Adana'da sık sık sohbet toplantıları yaptığını ve bu toplantılarda halkı devlete ve millete karşı kışkırtmaya çalıştıkları öğrenildi. Sohbet konuşması yapan kişinin katılanlara "Seçimlerde kimseye oy vermeyin, sandığa gitmeyin. Çocuklarınızı bu devletin okullarına göndermeyin. Bizim medreselerimize gönderin. Devletin imamlarının arkasında namaz kılmayın. Bizim kendi din adamlarımızın arkasında namaz kılın. Çünkü bunlar gerçek Müslüman değil" dedikleri öğrenildi.
SURİYE'DEN GELEN MEKTUPLAR OKUNUYOR
Ayrıca DEAŞ'ın sohbet sırasında terör örgütüne savaş elamanı kazandırmak için türlü oyunlar yaptıkları da belirlendi. Suriye'ye savaşa giden şüphelilerin mektup gönderdiği söylenerek bu mektupların toplanan vatandaşlara okutulduğu saptandı. Mektubu yazan kişilerin, "Suriye çok güzel burada cihat yapıyoruz, Allah uğruna savaşıyoruz" gibi cümleler kurduğu tespit edildi. Ancak zanlılar bu yapılan tespitleri inkar edip suçlamaları kabul etmedi.
Zanlılar sorgularının adliyeye sevk edildi.
- Uçan otomobilin satış tarihi belli oldu!Belçika’da silahlı saldırı! Ölüler varNBA'de finalin adı değişmedi!Çay üreticisinin yüzü fiyat artışıyla güldüÇin'den Ivanka Trump'a büyük kıyak!Türkiye kendi üretecek! Milyarlarca TL kazanacakErdoğan'dan çok kritik 'Putin' telefonuMuharrem İnce'nin iddiasına TRT'den cevap geldi!Almanya'dan 'Türkiye' itirafı! Utanç vericiBakan Soylu’dan Avrupa’ya net mesaj
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 03:35 Güneş 05:29 Öğle 13:07 İkindi 17:05 Akşam 20:34 Yatsı 22:20
- 28°C Adana
- 26°C Adıyaman
- 19°C Afyon
- 13°C Ağrı
- 23°C Amasya
- 22°C Ankara
- 26°C Antalya
- 26°C Artvin
- 27°C Aydın
- 21°C Balıkesir
- BIST: 105.111 -1.33
- Altın: 192,584 0.69
- Dolar: 4,5884 0.20
- Euro: 5,2979 -0.52
DEAŞ'tan "seçimlerde oy kullanmayın talimatı"
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Mart'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptığı operasyonda gözaltına aldığı M.S. isimli şahıs ifadesinde, Adana'dan DEAŞ'a katılan ve Suriye'ye giderek savaşan, ayrıca Adana'da DEAŞ'ın sohbetlerine katılan, DEAŞ'a eleman temin eden zanlıların ismini verdi. Ekipler, yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda sonucunda zanlıların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda da eylem yapma ihtimalleri olduğunu belirleyerek, 17 Mayıs şafak vakti şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 3'ü Suriye, 7'si ise Türkiye uyruklu 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar arasında Suriye'de doktor olan ve Adana'da da Levent Mahallesi'nde doktorluk yaptığı belirlenen Malik Meteap Ajeel isimli şahsın da olduğu belirlendi. Ayrıca gözaltındaki Allavi Abbas Elmelluh'un (25) ise DEAŞ'ın uçaksavar silahlarını kullandığı saptandı. Türkiye uyruklu A.Ü., K.K. ve M.Ö.'nün ise Suriye'ye giderek burada DEAŞ adına savaşıp DEAŞ zayıflayınca tekrar Türkiye'ye döndükleri tespit edildi. Bu şüphelilerin ifadelerinde Suriye'ye gittiklerini ancak kendilerine savaş eğitimi ve silah verilmediğini, nöbet tuttuklarını söylediği öğrenildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Freni patlayan kamyonet AVM’ye daldı
- Ünlü medya patronu hayatını kaybetti
- Burada yaşayanların gözlerine uyku girmiyor!
- Diriliş Ertuğrul oyuncusu hayatını kaybetti!
- Hırsız açamadığı kapıyı ev sahibine açtırdı
- Kargoyla Kanada'ya göndermek isterken yakalandı
- Devremülk mağduru vatandaşı dolandırmaya kalktılar
- Hintli genç mühendisin acı sonu!
- Eski bakan cinayetinde flaş gelişme
- Akrabalar arasında silahlı çatışma!
- Dev operasyon! Çok sayıda silah ele geçirildi
- O an! Fotoğrafçı saatlerce kendine gelemedi
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.