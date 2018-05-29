29 Mayıs 2018 Salı15 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:35Güneş 05:29Öğle 13:07İkindi 17:05Akşam 20:34Yatsı 22:20
    • 28°C Adana
    • 26°C Adıyaman
    • 19°C Afyon
    • 13°C Ağrı
    • 23°C Amasya
    • 22°C Ankara
    • 26°C Antalya
    • 26°C Artvin
    • 27°C Aydın
    • 21°C Balıkesir
  • BIST: 105.111 -1.33
  • Altın: 192,584 0.69
  • Dolar: 4,5884 0.20
  • Euro: 5,2979 -0.52

Almanya'dan 'Türkiye' itirafı! Utanç verici

»
Almanya'dan 'Türkiye' itirafı! Utanç verici
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 'Uzun süredir Almanya'da yaşayan Türklerin büyük bir kısmının günümüzde bile ayrımcılığa uğramaları utanç vericidir' dedi.
Almanya'dan 'Türkiye' itirafı! Utanç verici Almanya'dan 'Türkiye' itirafı! Utanç verici Almanya'dan 'Türkiye' itirafı! Utanç verici

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Funke Medya Grubuna bağlı gazetelere verdiği röportajda, çalışmak için Türkiye'den Almanya’ya gelen göçmenlerin ülkenin parçası olduğunu belirtti. Ülkedeki ayrımcılığa dikkati çeken Maas, "Kendileri, ebeveynleri, hatta büyükanne ve büyükbabaları uzun süredir Almanya'da yaşayan Türklerin büyük bir kısmının günümüzde bile ayrımcılığa uğramaları utanç vericidir" değerlendirmesinde bulundu.

Maas, 25 yıl önce Solingen kentinde yaşanan faciaya işaret ederek, "Solingen’de hayatını kaybedenleri unutmamak, yaşananlar karşısında susmamak herkesin görevi" ifadelerini kullandı.

 

Maas, nefret ve yabancı düşmanlığına karşı mücadele çağrısında bulunarak, hem Almanya'da hem de dünyada hoşgörüye, çeşitliliğe ve insanlığa sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Solingen'de 29 Mayıs 1993'te aşırı sağcılar, bir Türk ailesinin evini kundaklamıştı. Yangında Gürsün İnce, Hatice, Hülya ve Saime Genç ile Gülistan Öztürk hayatını kaybetmişti. Facianın 25. yılında Düsseldorf kentinde Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Maas katılımıyla bir anma töreni yapılacak. Solingen'de de anma etkinlikleri düzenlenecek.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Belçika’da silahlı saldırı! Ölüler varBelçika’da silahlı saldırı! Ölüler varBelçika’nın Liege kentinde yaşanan silahlı saldırıda en az iki polis memuru öldürüldü.
Çin'den Ivanka Trump'a büyük kıyak!Çin'den Ivanka Trump'a büyük kıyak!Çin, son üç ayda, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'a ait 13 ticari markayı tescil etti.
Almanya'dan 'Türkiye' itirafı! Utanç vericiAlmanya'dan 'Türkiye' itirafı! Utanç vericiAlmanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 'Uzun süredir Almanya'da yaşayan Türklerin büyük bir kısmının günümüzde bile ayrımcılığa uğramaları utanç vericidir' dedi.
Kimse bunu beklemiyordu! Putin-Esed ittifakında krizKimse bunu beklemiyordu! Putin-Esed ittifakında krizEsae askerlerinin DEAŞ’ın boşalttığı Yermuk Kampı’nda yaptığı görülmemiş yağma, Rusya’yı kızdırdı. Rus askerler, yağmacı Esed askerlerini tutukladı, Esed yanlıları Rus üssü önünde protesto gösterisi yaptı.
Bölgenin dengesini sarsacak gelişme! Rusya ve İsrail anlaştıBölgenin dengesini sarsacak gelişme! Rusya ve İsrail anlaştıİsrail ile Rusya'nın, Suriye rejimin güçlerinin ülkenin güney sınır bölgelerinde kontrolü yeniden sağlaması konusunda anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Rus belgeseli: Erdoğan Batı'nın kurallarını bozduRus belgeseli: Erdoğan Batı'nın kurallarını bozduTürkiye ile Rusya arasındaki yakınlaşmayı anlatan belgeselde; Erdoğan'ın oyunu Batı'nın kurallarına göre oynamadığı belirtildi.
  • Çin bunu konuşuyor! Büyük tepki çekti29 Mayıs 2018 Salı 09:00
  • S.Arabistan kapıları açtı!29 Mayıs 2018 Salı 07:15
  • Gazze'den bir acı haber daha!28 Mayıs 2018 Pazartesi 21:53
  • Oyuncak balon 'Türk casus balonu' zannedildi28 Mayıs 2018 Pazartesi 21:51
  • Trump'tan papaza: Seni kurtaracağız28 Mayıs 2018 Pazartesi 21:46
  • Abramoviç İsrail vatandaşı oldu28 Mayıs 2018 Pazartesi 21:44
  • Şok karar! Bir ülke daha ABD'ye rest çekti28 Mayıs 2018 Pazartesi 18:06
  • Olay açıklama: Saray'a ateş açıldı ağır yaralı!28 Mayıs 2018 Pazartesi 18:00
  • Dünyanın konuştuğu gencin hayatını değişti! Kahraman büyük ödül28 Mayıs 2018 Pazartesi 16:20
  • S.Arabistan'dan Türkiye ile kriz çıkartacak hamle28 Mayıs 2018 Pazartesi 14:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri