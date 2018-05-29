İsrail'den hava saldırısı!

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bölgeye saldırdığı açıklandı. İngiliz haber ajansı Reuters, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaş uçaklarıyla saldırı düzenlediğini duyurdu. İsrail savaş uçaklarının, abluka altındaki Gazze'de Kassam Tugayları'na ait hedefleri vurduğu duyuruldu.
SABAH GAZZE TARAFINDAN 25 HAVAN MERMİSİ ATILMIŞTI
İsrail ordusu sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nden atılan 25 havan mermisinin imha edildiğini açıklamıştı. Açıklamaya göre, Hamas üyelerinin ateşlediği mermilerin çoğunun Iron Dome (Demir Kubbe) füze savunma sistemi tarafından durdurulduğu belirtilmişti. İsrail medyası da, sabah saatlerinde bölgede sirenlerin çaldığını bildirmişti.
İSRAİL'DE ACİL GÜVENLİK TOPLANTISI
Bu gelişmenin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, güvenlik danışmanlarını acil toplantıya çağırdı. Olaya ilişkin açıklama yapan Netanyahu, saldırıdan Hamas'ı sorumlu tutarak "İsrail ordusu büyük bir güçle buna cevap verecek ve İsrail kendisine zarar vermek isteyenlere ağır bedel ödetecek" ifadesini kullandı.
Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman da Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot ve diğer askeri yetkilileri "özel durum değerlendirmesi" yapmak için toplantıya çağırdı.