Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye sert cevap!

Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin aday tanıtım programında konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce'nin Pensilvanya iddiasına cevap verdi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"Seçim maratonumuz 24 Hazirna akşamı zaferle neticelenecektir. İstanbul her seçimde olduğu gibi 24 Haziran'da olduğu gibi seçimlerin belirleyici şehir olacaktır. 600 milletvekilinin 98'ine tek başına karar verecektir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de hedefimize ulaşabilmenin yolu İstanbul'da başarıyı yakalamaktan geçiyor. Bizim siyaset tarzımızda çok çalışmadan, terlemeden netice almak diye bir şey söz konusu değil. Sabah erken saatlerden sahura kadar milletimize yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatıyoruz. Erzurum'dan başladığımız miting maratonumuzu seçime kadar sürdüreceğiz. Sizlerin de 24 Haziran'da zaferimizi ilan ettiğimiz ana kadar durmadan çalışacağınıza inanıyorum.



BUGÜN İSTANBUL'UN FETHİNİN YILDÖNÜMÜ

Bugün sıradan bir gün değil. Bugün İstanbul Fethinin 565'inci yıl dönümü. Bugünün anlamı bizim için daha farklı. İstanbul'a ve tüm milletimize bir söz veriyorum. Fatih'in fethettiği bu şehre namahrem eli değmesine izin vermeyeceğim.Bu mübarek şehrin üzerinde yayılan ezanların dinmesine asla izin vermeyeceğiz, bayrağımızın yere düşmesine asla izin vermeyeceğiz. İstanbul'un her bir tepesinde, her bir hanesinde fetih ışığını söndürmek isteyenlere meydanları bırakmayacağız. İstanbul'u boynu bükük bırakmayacağız.



DEVLET-MİLLET KAYNAŞMASI GERÇEKLEŞTİ



Türkiye 24 Haziran'dan sonra rabiasına daha sıkı sarılacaktır. Biz birbirimizi sadece yaratandan ötürü seveceğiz. Ülkemiz büyüdükçe, birliğimiz ve bağımsızlığımız perçinlendi. Milli gelirimizi 3,5 kat arttırdığımızda, enflasyonu tek haneye düşürdüğümüzde ülkemizin kalkınmasına hizmet etmiş olduk. ama bunu kavramayanlar oldu. Milli olmak faize giden parayı yatırımlar yoluyla millete aktarmak demektir. Şu 16 yıllık iktidarımız döneminde devlet-millet kaynaşması gerçekleşti



BASMAZ BUNLARIN KAFASI!



Kardeşlerim seçim beyannamemizde İstanbul'a verdiğimiz çok söz var: Bunların ayrıntılarını biliyorsunuz. Burada sadece birkaç husus üzerinde duracağım: Milletime özellikle bunları duyurmak istiyorum: Yeni havalimanı... Türkiye'nin sadece prestij projesi değil. Anamuhalefete kalsa böyle dev bir havalimanı istemez. Tutturmuş 3. köprüyü Erdoğan yaptıysa bende 4.'yü yaparım diyor. Yapamassın senin hafsalan almaz bunları. Basmaz bunların kafası. Yatırım deyince akla AK Parti gelir. İnşallah 29 Ekim'de yeni havalimanımız hizmete giriyor. Sayın İnce sana bir nasihatta bulunayım: Atatürk Havalimanı boşalınca burayı İstanbul'a yakışır bir millet bahçesi haline getireceğim. Sen buna da karşı çıkarsın ama.... Milletim sandıkta gerekeni sana gösterir.



VATANDAŞIMIZIN BUNA İHTİYACI VAR

Sadece bu değil. Buranın bir özelliği var. Nedir? Kardeşlerim, Atatürk Havalimanı’nın büyüklüğü ne biliyor musunuz? 12 bin dönüm. Dünyadaki devasa örneğin Amerika’daki Central Park, İngiltere’de Hyde Park. Central Park, bunun dörtte biri üçte biri küçüklüğünde olacak. Biz Türke yakışanı yapacağız. Biz Türk milletine yakışanı yapacağız. Ve biliyorsunuz bir çok stadyumlar yaptık. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Atatürk Havalimanı’nı biz millet bahçesi haline dönüştürdüğümüzde… Şimdi geçen akşam Yenikapı’ya polislerimizle iftara geliyorum. Gelirken baktım ki deniz kenarında vatandaş iftar sofralarını kurmuş. Onlar iftar sofralarını kurunca ben şöyle hemen şoförüme dedim ki “burada hemen bir dur” Durdurdum, indim. Hemen vatandaşlarımızın yanına geçtim. Ve vatandaşlarımızla beraber sohbete başladık. Hemen orada bir ufak butik de olsa bir miting alanı oluşturduk. Resimler, mesimler vesaire güzel buluşmalar oldu. Bazıları sorunlarını anlattı vesaire. Fakat, bir taraftan da devam ediyoruz. Bir gerçeği anlatıyor. Nedir o? Bak bizim millet bahçelerine ne kadar ihtiyacımız var. Allah nasip eder 24 Haziran’da milletim bize bu görevi verdiği andan itibaren zaten 29 Ekim’de inşallah o dev havalimanımızın açılışını yapacağız. Onun da özelliğini söyleyeyim. Sayın İnce onu da öğren. İlk etapta yolcu sayısı ne olacak biliyor musun? 90 milyon yıl kapasiteli bir havalimanı. 2023’te ne olacak biliyor musun? 150 milyon yıl yolcu kapasitesi olacak. Ve bunun 200 milyona kadar çıkma potansiyeli var. Ey İnce sen bunlardan anlamazsın.

YALAN ÜSTÜNE YALAN

Allah rahmet etsin geçmişte havalimanı uçaklar bunlar yapılmıyor muydu? Yapılıyordu. Ne oldu? Ya siz o insanları bile önlerini kestiniz, onların attığı adımları gazocağı fabrikasına dönüştürdünüz. Ama AK Parti zihniyeti bu değil. AK Parti tam aksine geldiğinden bu yana, devamlı arayış içinde devamlı yeni adımlar atmanın gayreti içerisinde. Ve çok ilginç. Yalan üstüne yalan. Enteresan yalanlardan bir tanesi daha. Ben AK Parti’yi Pensilvanya ile görüşerek adımını atmışız. Dün Akhisar’da söyledim. Dedim ki, buradan sesleniyorum dedim. Benden cevap istedi. Aslında muhatap alınacak kalitede, kariyerde birisi değil. Bunun görüşmesini yaparak AK Parti’yi kurma çalışmasını ispat etmekte sen mükellefsin. 'Eğer ispat edemezsen namertsin' dedim dün Akhisar’da. Milletime de bunu duyuruyorum. Ya benim hayatımda belediye başkanlığım döneminde Altunizade’de bulunurlardı, o zaman 2 veya 3 kere kendisiyle görüşmem olmuştur. Ama partimi kurarken asla. Kim ki o gideceğim soracağım ya?

BİZ KİME GİTTİK BİLİYOR MUSUN?

Biz kime gittik biliyor musunuz? Pensilvanya’ya değil. Ya? Halkımıza gittik. Bilimsel görüşmenin sonucunda amblemimize varıncaya kadar, adına varıncaya kadar partimizin kurulmasının gereğini milletimizden aldığımız icazetle kararını verdik. Ey gidi İnce. Biz bir yerden gelen talimatla değil, milletimizden aldığımız talimatla bu adımı attık. Partiyi kurduk 16 ay sonra bu aziz millet bizi iktidara getirdi. Millet kararını verdi. Şimdi ispat edeceksin. Ben Pensilvanya'ya gittiysem kimle gittim, ispat et. İspat etmezsen namertsin. Türkiye'nin ve İstanbul'un yalancı siyasetçilere değil, dürüst siyasetçilere ihtiyacı var."

KANAL İSTANBUL'A KARŞIYMIŞ, SEN KİMSİN?



Çıkmış Kanal İstanbul'a karşıymış, sen kimsin? Eğer Boğaz'da yeni tanker faciaları yaşamak istemiyorsan, yalı faciaları yaşamak istemiyorsan, Kanal İstanbul'un niçin yapılması gerektiğini hatırlatıyorum. Biz çevre katliamlarına karşı Kanal İstanbul'u yapıyoruz. Ey İnce bunu milli bütçeden değil, kamu-özel sistemiyle yapacağız. Otomobili milli bütçeden yapmayacağız. 5 dev bir araya geldi, ben de haydi dedim. 2020-2021 gibi yerli otomobilimizi üreteceğiz. Bana diyor ki 20 yıl geride kalmış. Biz bu otomobilde en ileri teknolojiyi kullanacağız. Bundan kısa bir süre önce Tesla'nın sahibi ziyarete geldi, Elon'la konuştum. En ileri teknoloji neyse onu yapacağız.



ŞİMDİ BÜYÜK USTALIK DÖNEMİNE HAZIRLANIYORUZ



Sayın İnce Osman Gazi Köprüsü'yle Yalova'ya gidip geliyor. Bunu biz yaptık. Cebimizdeki parayla değil, kamu-özel ortaklığıyla yaptık. Haliç var ya, kokusundan geçilmiyordu. Şu Haliç'ten çıkan çamuru Alibeyköy'deki taşocağına naklettik. Pompalayarak gönderdik. 2,5 milyon metreküp çamur naklettik. O yeri şimdi park yaptık. Vialand var ya o çamurun nakledilip oluşturulan yerdir. Biz eserlerimizle konuşuyoruz, sen neyle konuşacaksın. Ki bunlar benim çıraklık dönemim eserlerimdir. Şimdi büyük ustalık dönemine hazırlanalım diyorum.;



KANAL İSTANBUL SÖZÜ

Can çekişen bir İstanbul’dan şehrin en kıymetli yeri Atatürk Havalimanı alanını hiç düşünmeden Millet Bahçesi olma kararını verdiğimiz bir İstanbul’a geldik. niye? Bize kimse çevre düşmanı diyemez, gerçek çevreci biziz. Milyonlarca, milyarlarca fidan ve ağaç diktik Türkiye’ye.sadece bu kadarla kalmıyor, İstanbul’u tarihinin en cesur projesiyle Kanal İstanbul ile buluşturma sözünü milletimize veriyoruz.Bugüne arzu ettiğimiz hızda ilerlemeyen bu projeyi hayata geçireceğiz. Bu stratejik bir projedir. Bunu uygulamaya koyamazsak İstanbul'un geleceğini tehlikeye atarız. Bunları ve diğer projelerimizi hayata geçirmek için hem Cumhurbaşkanlığı hem de Meclis'ten başarıyla çıkmak zorundayız.