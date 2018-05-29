29 Mayıs 2018 Salı15 Ramazan 1439
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Süleyman Soylu'dan pasaport açıklaması!

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Süleyman Soylu'dan pasaport açıklaması!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul'da 30 Mayıs'tan itibaren her gün toplam 4 bin 500 pasaport randevusu verilebilir hale gelmiştir.
Süleyman Soylu'dan pasaport açıklaması! Süleyman Soylu'dan pasaport açıklaması! Süleyman Soylu'dan pasaport açıklaması!


Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da randevu sisteminde, ilave işlem masası temini, kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport işlemlerinde kota uygulamasına geçilmesi nedeniyle "ertesi gün pasaport randevusu" uygulamasına geçildiğini belirtti.

Cumartesi günlerinin de pasaport randevusuna açıldığını aktaran Soylu, "İstanbul'da 30 Mayıs'tan itibaren her gün toplam 4 bin 500 pasaport randevusu verilebilir hale gelmiştir. Sonraki tarihlere randevu alanlar isterlerse randevularını iptal edip 30 Mayıs'tan itibaren kontenjan açık oldukça yeni randevu alabilirler." açıklamasını yaptı.

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