Şırnak Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün FETÖ/PDY’nin asker yapılanmasını deşifre etmeye yönelik yapılan çalışmalar neticesinde mahrem imamlar ile bağlantılı olan 31 askeri şahsa yönelik Şırnak merkezli aralarında Ankara, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Siirt, Adıyaman ve Adana’nın bulunduğu 20 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyonda, biri istifa etmiş 2 yarbay, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 1 teğmen, 26 astsubay, 1 emekli başçavuş ve 1 KHK ile ihraç edilen askeri personel olmak üzere toplamda 35 askeri personel yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan şahıslarla ilgili işlemler adli makamlarca yürütülmektedir” denildi.
29 Mayıs 2018 Salı15 Ramazan 1439
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35 asker gözaltına alındı
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