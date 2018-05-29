Başkent’te kaza! Yaralı polisler var

Ankara’nın Mamak ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 3’ü polis olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunan Samsun Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Yolu üzerinde seyreden 71 BB 659 plakalı otomobilin sürücüsü Tuncay Süngütaş, Kayaş Kavşağı’ndaki kırmızı ışığın yanmasıyla aniden frene bastı. Otomobilin arkasından seyreden ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerine bağlı 3 sivil personelin içinde bulunduğu 06 DF 1268 plakalı otomobilde aracın arkasında normal şekilde durdu. Onların arkasından gelen 38 JJ 291 plakalı otomobil sürücüsü ise duramayınca 3 polis memurunun içinde bulunduğu araca arkadan sertçe çarptıktan sonra yan şeritte bulunan Özkan Sünger hakimiyetindeki 48 SN 524 ile Murat Köseoğlu hakimiyetindeki 06 GC 1646 plakalı araçlara çarptı ve zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu ismi alınamayan 3 polis memuru hafif yaralanırken, ismi belirlenmeyen 38 JJ 291 plakalı otomobilin sürücüsü ise ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki esnaf durumu hemen ilgili yerlere bildirdi.

Kısa sürede olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan 38 JJ 291 plakalı otomobilin sürücüsünü en yakın hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen diğer sağlık ekipleri ise kazada hafif yaralanan 3 polis memurunu olay yerinde yaptıkları müdahale sonrası tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırdı.

Öte yandan, itfaiye ekipleri olası bir yakıt sızması ihtimaline karşılık olay yerinde hazır beklerken, polis ekipleri de trafiği belli bir süre kontrollü şekilde akmasını sağladı.

Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.