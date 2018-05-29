29 Mayıs 2018 Salı15 Ramazan 1439
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Osman Çataklı vefat etti

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Osman Çataklı vefat etti
Necmettin Erbakan'ın eniştesi Prof. Dr. Osman Çataklı vefat etti. Çataklı, Erbakan'ın kız kardeşi Atıfet Erbakan ile evliydi.
Osman Çataklı vefat etti Osman Çataklı vefat etti Osman Çataklı vefat etti

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın kız kardeşi Atıfet Erbakan ile evli Prof. Dr. Osman Çataklı vefat etti.

Çataklı'nın cenazesi yarın öğle namazından sonra Fatih Camii'nden kaldırılacak.

 Osman Çataklı kimdir?

1925 yılında Ünye'de doğdu. İlk ve ortaokul öğrenimini burada tamamladı. 1942 yılında İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olan Çataklı, aynı yıl yüksek mühendis okuluna girdi. 1949'da İTÜ İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu.

1966'da profesörlük unvanını aldı.

1974-78 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü görevini üstlendi.

"Müslümanın 24 Saati", "Kıyamet Alametleri", "Müslümanın Ahlakı" gibi eserleri kaleme aldı.

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