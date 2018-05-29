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Müslüman alimden ders gibi Erdoğan sözleri!

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Hindistan'ın ünlü alim ve düşünürlerinden Şeyh Selman el-Huseyni en-Nedvi, Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin desteklenmesi çağrısında bulundu.
Müslüman alimden ders gibi Erdoğan sözleri!
Müslüman alimden ders gibi Erdoğan sözleri! Müslüman alimden ders gibi Erdoğan sözleri! Müslüman alimden ders gibi Erdoğan sözleri!

Sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yayınladığı video kaydında, Arapça açıklamalarda bulunan Şeyh Nedvi, "Bizler Müslüman halkları ve 300 milyon Müslüman Hint halkını temsil ediyoruz. Zorluk ve sıkıntılara rağmen buradan Türk halkından Recep Tayyip Erdoğan'ın ve partisinin yanında yer almalarını istiyoruz" dedi.

"MÜSLÜMANLAR BİR SAFTA KALMALI"

 Ekonomide şuan yaşananlara ilişkin Şeyh Nedvi, "Bunlar düşmanların yaptıkları entrikadır. Dost düşman olmuş, düşmanın düşmanlığı daha da artmış, bu gibi durumlarda Müslümanların bir safta kalmaları gerekir" ifadelerini kullandı.

"MÜSLÜMANLAR VE TÜRK HALKI ERDOĞAN'IN YANINDA YER ALMALI"

Şeyh Nedvi şunları söyledi: "Türkiye'nin elde etmiş olduğu kazanımların yok olmasını, yeniden sürünmesini, özelliklerinden, meziyetlerinden, azametinden soyutlanmasını isteyen düşmanların ve çekemeyenlerin karşısında Müslümanların durması gerekir. Müslümanların ve Türk halkının tümü Cumhurbaşkanının yanında yer almaları konusunda ittifak etmelidir. Seçimlerde onu destekleyen ve yerini sağlamlaştıran bir yapıyla yanında olmaları gerekir."

Türk halkının hakikatleri görmesi gerektiğini dile getiren Şeyh Nedvi, aldanmamaları ve halkın üzerine salınan krizlerden dolayı hayal kırıklığına uğramamaları gerektiğinin altını çizdi.

İslam dünyasındaki halklar, alimler ve liderler Erdoğan'ın yanındadır.

"ERDOĞAN YALNIZCA TÜRK HALKININ LİDERİ DEĞİL"

Erdoğan'ın yalnızca Türkiye ve Türk halkının lideri olmadığına dikkati çeken Şeyh Nedvi, "Bilakis alimler ve Müslüman liderlerin nazarında Erdoğan, Müslüman halkların lideridir" diyerek Endonezya, Malezya, Bangladeş, Pakistan ve diğer tüm halkların nazarında Erdoğan'ın büyük öneme sahip olduğunu dile getirdi.

"Bu halklar kalkınmış Türkiye'nin başında Erdoğan'ın kalmasını istiyor" diyen Şeyh Nedvi, Erdoğan'ın gitmesinin istenmesiyle Türkiye'nin kriz ve sıkıntıların içine düşmesinin istendiğini söyledi.

Şeyh Nedvi, "Türkiye şu anki haliyle çok şanlı ve parlak bir geleceğe doğru adım atmaktadır" ifadelerini kullandı.

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