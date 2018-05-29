29 Mayıs 2018 Salı15 Ramazan 1439
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Akdağ, masadaki son anketi açıkladı

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Akdağ, masadaki son anketi açıkladı
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, 'Allah'a şükür şu an anketler, cumhurbaşkanımızı yüzde 54 civarında, AK Partimizi de yüzde 46-47 civarında gösteriyor ama anketlere bakarak, 'bu iş bitti' diyemeyiz. Biz çalışmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.
Akdağ, masadaki son anketi açıkladı Akdağ, masadaki son anketi açıkladı Akdağ, masadaki son anketi açıkladı

 

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, AK Parti Ankara Etimesgut İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, AK Parti İlçe Başkanı Ebubekir Kipel, parti yönetimi ve partililerle bir araya geldi.

AK Parti teşkilatlarında görev yapanlara 24 Haziran seçimleri öncesinde önemli sorumluluklar düştüğünü belirten Akdağ, parti teşkilatlarının, seçim koordinasyon merkezlerinin hazırladığı programlar kapsamında çalıştıklarını ifade etti.

"KARARSIZLARLA KONUŞMALIYIZ"

AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na oy verecek kişilerle konuşmak yerine, henüz kararını vermemiş kişilerle konuşmak gerektiğini vurgulayan Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkes, bir kazancının olduğunu fark ederek çalışmalı. Biz, bugün bir seçim otobüsüyle dolaşmayı tercih ettik, bence bu bize bir kazanç sağladı. Bunun yerine ancak bir caddede 100 esnafa da uğrayabilirdik. Biz bugün 5 bin kişi belki daha fazla kişiyle muhatap olabildik."

SON ANKETTE ERDOĞAN'IN OYU YÜZDE 54 CİVARINDA

"Bir oy" demeden çalışmaların sürdürülmesini isteyen Akdağ, "Allah'a şükür şu an anketler, cumhurbaşkanımızı yüzde 54 civarında, AK Partimizi de yüzde 46-47 civarında gösteriyor ama anketlere bakarak, 'bu iş bitti' diyemeyiz. Biz çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti'nin, bir dava hareketi ve dünyanın kurumsallığı en güçlü partilerinden biri olduğunu anlatan Akdağ, Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti lideri olmasının avantajları bulunduğunu kaydetti.

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