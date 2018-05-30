30 Mayıs 2018 Çarşamba15 Ramazan 1439
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Rusya’dan sert gözdağı! ABD’nin korktuğu başına geldi

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ABD İstihbaratı, Rusya'nın, Almaz Antey S-500 tipi gelecek nesil hava savunma sistemini denediğinin tespit edildiğini ve dünya rekorunun kırıldığını açıkladı.
Rusya’dan sert gözdağı! ABD’nin korktuğu başına geldi
Rusya’dan sert gözdağı! ABD’nin korktuğu başına geldi Rusya’dan sert gözdağı! ABD’nin korktuğu başına geldi Rusya’dan sert gözdağı! ABD’nin korktuğu başına geldi

Amerikan medyasına konuşan bir ABD istihbarat yetkilisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, S-500 hava savunma sisteminin yakın zamanda seri üretime geçeceğini duyurmasından kısa bir süre sonra istihbarat raporlarında, Rusya'nın söz konusu silahın test atışlarını gerçekleştirdiğinin yer aldığını öne sürdü.

ABD'Lİ YETKİLİ İTİRAF ETTİ: DÜNYANIN YENİ REKORU

İsminin açıklanmasını istemeyen Amerikalı istihbarat yetkilisi, 600 kilometre menzile sahip S-500 füze sisteminin 481 kilometre mesafede bir hava unsurunu başarıyla vurduğunu ifade ederek, bunu "dünyanın yeni rekoru"olarak nitelendirdi.

Rus ve Sovyet silah sistemlerinin son teknoloji ürünü S-500 füze sisteminin 600 kilometre menzili bulunurken, mevcut Rus S-400 sistemleri 400 kilometre ve muadili Amerikan Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma Füze Sistemi (THAAD) ise 200 kilometre menzile ulaşabiliyor.

Test edilen versiyonunda, düşük ve hipersonik hıza sahip balistik füze, Erken Uyarı Kontrol Sistemine (AWACS) sahip uçaklar gibi hedeflere angaje olma kapasitesine sahip olduğu ifade edilen S-500lerin, ayrıca jet uçaklarına yönelik önleme faaliyetlerinde kullanılabilecek versiyonunun üzerinde de çalışıldığı belirtiliyor.  

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